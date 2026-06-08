Ambajogai Crime : मंच्युरियनमधून दिलं गुंगीचं औषध, मग फोटो-व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल; अंबाजोगाईतील 'त्या' 20 वर्षीय तरुणीसोबत काय घडलं?

अंबाजोगाई : एका २० वर्षीय युवतीला खाद्यपदार्थात गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला (Beed district crime news today) आहे. याप्रकरणी महेश करपे (रा. धारूर) व पवन कराड (रा. पांगरी) यांच्याविरुद्ध शनिवारी (ता. सहा) रात्री शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केज तालुक्यातील या युवतीचा पाठलाग करून तिला जबरदस्तीने मंच्युरियन खाऊ घातले. त्यात गुंगीचे औषध असल्याने ती बेशुद्ध झाली. त्याचा गैरफायदा घेत तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर तिचे फोटो व व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल करत फेब्रुवारी ते जून दरम्यान वारंवार अत्याचार केला..Lokayukta Raid : 3 लाखांच्या बिलासाठी मागितली लाच; केबीजेएनएलचे 'ते' दोन मोठे अधिकारी लोकायुक्तांच्या जाळ्यात, रंगेहाथ अटक.आरोपींनी तिच्याकडून तीन लाख रुपये व साडेसहा तोळे सोने उकळले, तसेच पुणे येथील लाॅजवर नेऊन अत्याचार केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष जाधव पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.