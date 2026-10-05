‘अंबिया बहारा’साठी फळपीक विमा योजना लागू
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द्राक्ष, मोसंबी, डाळिंब, केळी, आंबा व पपई पिकांचा समावेश; १५ ऑक्टोबरपासून अर्ज सुरू
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सकाळ वृत्तसेवा ः
धाराशिव, ता. ५ : हवामान बदलामुळे होणारे नुकसान टळावे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ‘अंबिया बहार २०२६’ची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अधिसूचित महसूल मंडळांमधील द्राक्ष, मोसंबी, डाळिंब, केळी, आंबा आणि पपई या सहा प्रमुख फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. द्राक्ष बागायतदारांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १५ ऑक्टोबर असून, उर्वरित पिकांसाठी पीकनिहाय मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
ही योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. जे कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ इच्छित नाहीत, त्यांनी नोंदणीच्या अंतिम मुदतीआधी किमान सात दिवसआधी संबंधित बँकेकडे विमा हप्ता कपात न करण्याबाबतचे घोषणापत्र देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग बंधनकारक मानला जाईल.
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अवेळी पाऊस, तापमान व गारपिटीपासून कवच
या योजनेअंतर्गत अवेळी पाऊस, कमी किंवा जास्त तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, वेगाचा वारा आणि गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक धोक्यांपासून फळबागांना विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, गारपीट या हवामान धोक्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त संरक्षण हवे असेल, त्यांनी आपला नियमित व अतिरिक्त विमा हप्ता हा बँकेमार्फतच भरणे आवश्यक आहे.
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फळपीकनिहाय विमा रकमा व अंतिम मुदत
फळपिकाचे नाव...विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रति हे.) शेतकरी विमा हिस्सा (रु. प्रति हे.) अर्जाची मुदत
द्राक्ष ३,८०,००० (गारपीट : १,२७,०००)...१५,२०० (गारपीट : ९,५२५)...१५ ऑक्टोबर
मोसंबी...१,००,००० (गारपीट : ३३,०००)...८,५०० (गारपीट : १,६५०)...३१ ऑक्टोबर
केळी...१,७०,००० (गारपीट : ५७,०००)...१४,४५० (गारपीट : २,८५०)...३१ ऑक्टोबर
पपई...४०,००० (गारपीट : १३,०००)...३,४०० (गारपीट : ६५०)...३१ ऑक्टोबर
आंबा...१,७०,००० (गारपीट : ५७,०००)...१४,४५० (गारपीट : २,८५०)...३१ डिसेंबर
डाळिंब...१,६०,००० (गारपीट : ५३,०००)...१३,६०० (गारपीट : २,६५०)...१४ जानेवारी २०२७
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अधिसूचित महसूल मंडळे
- आंबा, केळी, डाळिंब व द्राक्ष : संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व महसूल मंडळांसाठी ही पिके अधिसूचित करण्यात आली आहेत.
- पपई व मोसंबी : धाराशिव, केशेगाव, बेंबळी, येडशी, कळंब, तुळजापूर, नळदुर्ग, परंडा, भूम, वाशी, मुरुम इत्यादी ठराविक मंडळांसाठी ही पिके अधिसूचित आहेत.
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आवश्यक कागदपत्रे :
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्जासोबत आधार कार्ड, सातबारा उतारा, फळबागेचा अक्षांश व रेखांशसह फोटो (जिओ-टॅगिंग) आणि बँक पासबुकची प्रत जोडणे अनिवार्य आहे. अधिक माहिती व नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी शासकीय संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी केले आहे.