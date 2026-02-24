छत्रपती संभाजीनगर

Success Story: अमोल पवारची नागपूर महानगरपालिकेत कर वसुली अधिकारी म्हणून नियुक्ती

Nagpur Municipal Corporation: लोकनेते साहेबराव पाटील डोणगावकर विद्यालयाचा माजी विद्यार्थी अमोल पवार याची नागपूर महानगरपालिकेत कर वसुली अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली.स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी त्याने प्रेरणादायी उदाहरण निर्माण केले आहे.
​कायगाव : लोकनेते साहेबराव पाटील डोणगावकर विद्यालयाचा माजी विद्यार्थी अमोल पवार याने स्पर्धा परीक्षेत यश मिळविले असून, त्याची नागपूर महानगरपालिकेत कर वसुली अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. या यशाबद्दल त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

