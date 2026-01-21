Phulambri News : "पैसे देऊन तिकीट विकले!" काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा खळबळजनक आरोप; फुलंब्रीत कार्यकर्त्यांचा राडा

फुलंब्री : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी काँग्रेसकडून जाहीर करण्यात आलेल्या उमेदवारी यादीवरून फुलंब्री तालुक्यात तीव्र असंतोष उफाळून आला. तिकीट वाटपात डावलल्याने नाराज झालेल्या काँग्रेस समर्थकांनी फुलंब्री येथील खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या संपर्क कार्यालयात जाऊन जोरदार गदारोळ घातल्याची घटना घडली. यावेळी केवळ उमेदवारी नाकारल्याचा संतापच नव्हे, तर पैसे देऊन तिकीट विकल्याचा गंभीर आरोपही कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला..पाल जिल्हा परिषद गटातून काँग्रेसचे इच्छुक उमेदवार वरून पाथ्रीकर यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये तीव्र संताप पसरला. या निर्णयाच्या निषेधार्थ कार्यकर्त्यांनी खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या कार्यालयात धडक देत घोषणाबाजी केली. यावेळी कार्यालयातील काचांना लाथा मारून नुकसान करण्यात आले, तर पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेवर तीव्र शब्दांत टीका करण्यात आली. काही कार्यकर्त्यांनी उमेदवारी देताना आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप करत नेतृत्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..Premium|Kerala Local Body Election Results 2025 : केरळमध्ये 'कमळ' फुलले! तिरुअनंतपुरममध्ये भाजपचा ऐतिहासिक झेंडा, डाव्या बालेकिल्ल्याला मोठे खिंडार.दरम्यान, बाबरा गटातील बाबरागणासाठी इच्छुक असलेले माजी सभापती कचरू मेंद, खामगाव गणाचे आजिनाथ सोनवणे यांनाही काँग्रेसने उमेदवारी नाकारल्याने त्यांच्या समर्थकांनीही संताप व्यक्त केला. या वेळी खासदार डॉ. कल्याण काळे यांचे बंधू जगन्नाथ काळे, तालुकाध्यक्ष संतोष मेटे यांच्या वाहनासमोर काही कार्यकर्ते आडवे राहिले व उमेदवारी वाटपातील कथित गैरप्रकारांबाबत जाब विचारला. या प्रसंगी तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष संतोष मेटे तसेच युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विश्वास आवताडे यांनाही कार्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. वातावरण काही काळ तणावपूर्ण बनले होते..घटनेनंतर नाराज उमेदवार वरून पाथ्रीकर, राजेंद्र पाथ्रीकर यांनी हस्तक्षेप करत जगन्नाथ काळे यांना त्यांच्या वाहनात बसवून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संतप्त कार्यकर्त्यांनी तालुका व जिल्हा पातळीवरील काँग्रेसच्या नेत्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “सामान्य कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असून पैसेवाल्यांना तिकीट दिले जात आहे,” असा आरोप केला..या घटनेमुळे फुलंब्री तालुक्यात काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत मतभेद अधिकच चिघळले असून, तिकीट वाटपातील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निवडणुका तोंडावर असताना असे आरोप झाल्याने पक्षाच्या अडचणी वाढल्या असून, काँग्रेस नेतृत्व यावर काय भूमिका घेते याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.