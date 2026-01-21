Phulambri News : "पैसे देऊन तिकीट विकले!" काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा खळबळजनक आरोप; फुलंब्रीत कार्यकर्त्यांचा राडा

छत्रपती संभाजीनगर

Phulambri Congress protest : फुलंब्रीत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या तिकीट वाटपावरून काँग्रेसमध्ये मोठा उद्रेक झाला. उमेदवारी नाकारल्याने संतप्त कार्यकर्त्यांनी खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या कार्यालयात तोडफोड केली.
फुलंब्री : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी काँग्रेसकडून जाहीर करण्यात आलेल्या उमेदवारी यादीवरून फुलंब्री तालुक्यात तीव्र असंतोष उफाळून आला. तिकीट वाटपात डावलल्याने नाराज झालेल्या काँग्रेस समर्थकांनी फुलंब्री येथील खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्या संपर्क कार्यालयात जाऊन जोरदार गदारोळ घातल्याची घटना घडली. यावेळी केवळ उमेदवारी नाकारल्याचा संतापच नव्हे, तर पैसे देऊन तिकीट विकल्याचा गंभीर आरोपही कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला.

