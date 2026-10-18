प्रतिजैविकांच्या गैरवापराविरुद्ध विद्यार्थ्यांची जनजागृती रॅली

ABD26J81599 विद्यापीठ परिसर ः येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर जनजागृती रॅलीचा समारोप झाला.
प्रतिजैविकांच्या गैरवापराविरुद्ध जनजागृती रॅली
रसायन तंत्रज्ञान विभागाचा उपक्रम; दीडशे विद्यार्थ्यांचा सहभाग
विद्यापीठ परिसर, ता. १८ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या रसायन तंत्रज्ञान विभागातर्फे राष्ट्रीय फार्मसी सप्ताह २०२६ निमित्त प्रतिजैविकांच्या गैरवापराबाबत आणि प्रतिजैविक प्रतिकारक्षमतेविषयी (एएमआर) जनजागृती रॅली काढण्यात आली. रॅलीत दीडशे विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. पथनाट्य आणि घोषणांद्वारे विद्यार्थ्यांनी औषधांचा जबाबदारीने वापर करण्याचा संदेश दिला.
रॅलीला विभागातून सुरवात होऊन वाय कॉर्नर येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यामार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापर्यंत रॅली काढत समारोप झाला. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या पथनाट्यात औषधांचा अयोग्य वापर, प्रतिजैविक प्रतिकारक्षमतेचे दुष्परिणाम आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्यांचे सादरीकरण केले. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच औषधे घेणे, प्रतिजैविकांचा योग्य वापर करणे आणि निर्धारित उपचारक्रम पूर्ण करणे, असे आवाहन करण्यात आले. प्रास्ताविक डॉ. सचिन भुसारी यांनी केले. विभागप्रमुख डॉ. भगवान साखळे यांनी प्रतिजैविकांच्या योग्य वापराचे महत्त्व सांगितले. रासेयो संचालक डॉ. सोमिनाथ खाडे प्रमुख पाहुणे, तर वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आनंद सोमवंशी विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी आरोग्यसेवेतील फार्मासिस्टच्या भूमिकेविषयी मार्गदर्शन केले. यावेळी डॉ. सचिन भुसारी, डॉ. विनय लोमटे, डॉ. गौरी कल्लावार, प्रा. विवेक राठोड, प्रा. गणेश पांढरे, रेणुका धाकणे, सुप्रिया आर्सुळ, नम्रता शिंदे, कनिका अरोरा आणि ट्विंकल तरोळे उपस्थित होते. डॉ. प्रीती साबळे यांनी आभार मानले.