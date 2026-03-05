Beed News : गांजा तस्करीचे मोठे रॅकेट उघड? बर्दापूर पोलिसांची मोठी कामगिरी; मूर्ती फाट्याजवळ १० लाख ८०० रुपयांचा मुद्देमाल पकडला, तिघांना बेड्या

घाटनांदूर : दोन व्यक्ती गांजा घेऊन धर्मापुरी येथील एका व्यक्तीस देण्यासाठी दहा किलो गांजा येत असल्याची खबर अंबाजोगाई उपविभागाचे सहाय्यक पोलिस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे यांना मिळताच (ता.४) बुधवारी सापळा रचून मूर्ती फाड्या लगत पट्टीवडगाव दोन व्यक्तींना तेहतीस किलो आठशे ग्रॅम गांजासह ज्याचे मुल्य १० लाख आठशे रुपये किमतीचा गांजा जप्त करून आरोपीस अटक केली. रात्री उशिरा बर्दापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Shirur Crime : 'त्या' तिहेरी हत्याकांडाची उकल करण्यात पोलिसांना आले यश; थोरल्या बहिणीच्या दिरानेच केले कृत्य.नितीन लिंबाजी कांदे (रा. कांदेवाडी ता.अंबाजोगाई) व भाऊ चौधरी (रा.कडा ता.आष्टी) हे दोघे गांजा घेऊन धर्मापुरी (ता. परळी) येथील भास्कर उर्फ बबलू फड यास देण्यासाठी घेऊन गेले येत असल्याची माहिती खबऱ्याकडून अंबाजोगाई उपविभागाचे सहाय्यक पोलिस अधीक्षक ऋषिकेश शिंदे यांना मिळताच त्यांनी पोलिस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली बर्दापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दी अंतर्गत मूर्ती (ता.अंबाजोगाई) फाट्याजवळ पट्टीवडगाव रोड लगत भास्कर रोकडोबा फड (रा. धर्मापुरी) यांच्या मालकीच्या शेतात नितीन कांदे व भाऊ चौधरी व बबलू उर्फ व्यंकटेश फड यास ३३ किलो ८०० ग्राम गांजासह अटक केली. .या जप्त केल्या गांजाचे मुल्य १० लाख ८०० रुपये असल्याची माहिती देण्यात आली असून घटनास्थळी फोरेंसिक लॅबच्या टीमने पंचनाम केला. बर्दापूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार महादेव आवळे यांच्या फिर्यादीवरून (ता.४) रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईत ऋषिकेश शिंदे यांच्या पथकातील पोलिस हवालदार मुकेश खरटमोल पोलिस नाईक राजकुमार मुंडे सोबत बर्दापूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कांबळे पोलिस उपनिरीक्षक घुले पोलिस हवलदार शरद कदम गोविंद फड पांडुरंग श्री भास्कर सिरसाट कोंडिबा म्हेत्रे यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.