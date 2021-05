जीप-दुचाकी अपघातात एक ठार, खुलताबाद तालुक्यातील घटना

By

खुलताबाद (जि.औरंगाबाद) : लोडिंग जीपच्या जोरदार धडकेत दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता.२४) दुपारी ४ वाजता घडली. रामदास तान्हा सौदाणे (वय २८, रा.सायगव्हाण ता.कन्नड) (Kannad) असे अपघातात ठार झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. घटनेबाबत पोलिसांनी सांगितले की, कन्नड तालुक्यातील सायगव्हाण येथील रामदास सोदाणे, प्रदीप बाळासाहेब पाटील (वय ३२) दोघे दुचाकीवर (एमएच १४ जीएक्स २४४७) औरंगाबादहून गावाकडे जात असताना वेरुळ (Ellora) येथील घृष्णेश्वर मंदिरासमोर (Ghrushneshwar Temple, Ellora) कन्नडकडून येणाऱ्या लोडिंग जीपने (एमएच १६ एवाय ५३०९) दुचाकीला जोरदार धडक दिली. (Aurangabad Accident News One Died In Accident At Khultabad Block)

यात रामदासचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताची माहिती पोलिस पाटील रमेश ढिवरे यांनी खुलताबाद (Khultabad) पोलिस ठाण्याला दिली. यानंतर घटनास्थळी खुलताबाद पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी भिसे व छत्रे यांनी धाव घेतली व घटनेचा पंचनामा केला. या प्रकरणी खुलताबाद पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.