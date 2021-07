औरंगाबाद-जळगाव रस्त्यावर अपघात, एअर बॅगमुळे सात जण बचावले

By

सिल्लोड (जि.औरंगाबाद) : औरंगाबाद-जळगाव Jalgaon राष्ट्रीय महामार्गावरील चिंचखेडा गावानजीक बुधवारी (ता.३०) दोन भरधाव कारची समोरासमोर धडक होऊन अपघात झाला. या कारमधील दोन्ही एअरबॅग उघडल्याने सात जण बालंबाल बचावले. याबाबत अधिक माहिती अशी की, सिल्लोड येथून औरंगाबादला Aurangabad जात असलेल्या कार (एमएच.१४ एचडी-८३७८) व औरंगाबादहून सिल्लोडकडे Sillod येत असलेली कार (एमएच-०४.एचएन-४३३४) यांच्यात रस्त्यावरील खड्डा चुकविण्याच्या प्रयत्नात जोरदार धडक झाली. यावेळी कारच्या एअर बॅग उघडल्यामुळे दोन्ही कारमधील सात जण दैव बलवत्तर म्हणून वाचले. तर एका कारचा चालक बाबर अहेमद चाऊस (रा.सातारा परिसर, औरंगाबाद) जखमी झाला आहे. जखमी चालकावर सिल्लोड येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले.aurangabad accident news two cars accident, due to air bag seven people lives save

हेही वाचा: Corona Updates : मराठवाड्यात कोरोनाची चारशे जणांना बाधा

जखमी एका कारमधील तिघे जण औरंगाबाद येथील, तर एका कारमधील जामनेर (जि.जळगाव) येथील प्रवासी असल्याची माहिती वडोद बाजार पोलिसांनी दिली.