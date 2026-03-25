Chhatrapati Sambhajinagar: पगारियाच्या गोदामाला भीषण आग;रिक्षा जळाल्या ; पेटलेल्या कचऱ्याची ठिणगी उडल्याने घटना घडल्याचा अंदाज

गोलवाडी:कांचनवाडी परिसरातील गोलवाडी भागात असलेल्या पगारिया ऑटोच्या गोदामाला मंगळवारी (ता. २४) दुपारी भीषण आग लागल्याची घटना घडली. महापालिका आणि एमआयडीसीच्या १० बंबांच्या मदतीने सुमारे दीड तासानंतर आगीवर नियंत्रण मिळाले. गोदामाच्या बाजूला असलेला कचरा पेटविल्यानंतर तेथील ठिणगी उडून ही आग लागल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. पाच ते सहा ऑटो जळाल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. .पैठण रस्त्यावर गोलवाडी भागात पगारियाचे गोदाम आहे. या गोदामामध्ये रिक्षा उभ्या करण्यात आल्या आहेत. या गोदामाला मंगळवारी दुपारी अचानक आग लागली. आग लागल्याची माहिती दुपारी ४:४० च्या सुमारास पदमपुरा नियंत्रण कक्षाला मिळाली..घटनेचे गांभीर्य ओळखून कांचनवाडी अग्निशमन केंद्राचा बंब तत्काळ घटनास्थळाकडे रवाना करण्यात आला. आग मोठी असल्याने मदतीसाठी शहरातील इतर ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना पाचारण करण्यात आले. त्यानंतर पदमपुरा केंद्र, सिडको व एन-९ केंद्र, एमआयडीसी फायर ब्रिगेड, बजाज कंपनीचे अग्निशमन दल दाखल झाले. पथकांनी एकत्रित प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवले..मुख्य अग्निशमन अधिकारी अशोक एन. खांडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहिमेत उपअग्निशमन केंद्र अधिकारी विजय राठोड, ड्युटी अधिकारी एल. पी. कोल्हे, संजय कुलकर्णी, दीपराज गंगावणे, गोरखनाथ जाधव, रमेश सोनावणे, छत्रपती केकान व पथकाने महत्वाची भूमिका बजावली. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यावेळी घटनेचे गांभिर्य लक्षात घेऊन सातारा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बचाव कार्यालयासाठी मदत केली..महापालिका आयुक्तांचीही धावसुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, तेथील नवीन पाच ते सहा रिक्षा, पत्र्याचे शेड, ऑइल डबे, आदी जळाले. घटनेचे गांभीर्य पाहून माजी महापौर नंदकुमार घोडेले, मोहित त्रिवेदी यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी धाव घेतली. महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांतदेखील घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनीच पेटलेल्या कचऱ्याची ठिणगी उडल्याने आग लागल्याचा अंदाज माध्यमांना सांगितला.