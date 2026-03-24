Chhatrapati Sambhajinagar: चार किमी आले, उरले ३५ किलोमीटर!; दुसरा टप्पा सुरू; नक्षत्रवाडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत कधी येणार?

छत्रपती संभाजीनगर: शहरवासीय २० ते २५ वर्षांपासून ज्या पाणी योजनेची वाट पाहत होते, ती आता पूर्णत्वास येण्यास सुरवात झाली आहे. गुढीपाडव्याला नाथसागरातील पाणी उपसा विहिरीत (जॅकवेल) पाणी घेण्याचा पहिला टप्पा यशस्वी झाला होता. .त्यानंतर सोमवारी (ता. २३) सायंकाळी ३,७०० अश्वशक्तीच्या (एचपी) एका पंपाची चाचणी यशस्वीपणे पार पडली. या पंपातून २,५०० मिलिमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीत पाणी घेण्यात आले. हे पाणी तब्बल चार किलोमीटरपर्यंत यशस्वीरीत्या आणले. आता उर्वरित ३५ किलोमीटरचा पाण्याचा टप्पा प्रशासनाला पार करावा लागणार आहे.त्यानंतर नक्षत्रवाडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी येईल..Chhatrapati Sambhajinagar: थकबाकीमुळे ८१ हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित.शहराचा पाणी प्रश्न २० ते २५ वर्षांपासून गाजत आहे. आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, महापालिकेतील पदाधिकारी व तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी विविध योजनांचे नागरिकांना गाजर दाखवत स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचे काम करत सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळविण्याचे पाप केले. यासंदर्भात 'सकाळ'ने 'कुठेय पाणी?' वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या भावनांना वाचा फोडली होती. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरवातीला ऑक्टोबर २०२५ नंतर डिसेंबर २०२५ अशी पाणी योजनेचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याची मुदत दिली. पण, प्रत्यक्षात गुढीपाडव्याला पहिला टप्पा पूर्ण करत जॅकवेलमध्ये पाणी घेण्यात आले..Chhatrapati Sambhajinagar: ३२ तासांनंतर सुटका! फुटलेली जलवाहिनी अखेर दुरुस्त..महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत सायफन पद्धतीचा वापर करून एक वर्ष आधीच जॅकवेलचा वापर सुरू केला. त्यानंतर सोमवारी पंपाची चाचणी घेण्यात आली. रात्री आठच्या सुमारास जायकवाडी येथे ३,७०० अश्वशक्तीच्या पंपाची चाचणी घेण्यात आली. यावेळी महापालिकेचे आयुक्त जी. श्रीकांत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांच्यासह अन्य अधिकारी, जीव्हीपीआर कंपनीचे महाव्यवस्थापक महेंद्र गोगुलोथु आदी उपस्थित होते. आयुक्त जी..श्रीकांत आणि मुख्य अभियंता मनीषा पलांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३७०० अश्वशक्तीच्या पंपाची चाचणी यशस्वी झाली. हा पंप सुरू करून २,५०० मिलिमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीत पाणी सोडण्यात आले. ही प्रक्रियादेखील यशस्वीरीत्या पार पडली. पंपाची चाचणी यशस्वी झाल्यामुळे आता मुख्य जलवाहिनी स्वच्छ करण्याच्या कामाला सुरवात होईल, असे मानले जात आहे. ३७०० अश्वशक्तीच्या पंपाची पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी चाचणी करण्यात महावीर हायड्रो आणि फ्लोटो इलेक्ट्रिकल्स या एजन्सीच्या प्रतिनिधींचा सिंहाचा वाटा असल्याचे मनीषा पलांडे यांनी सांगितले.