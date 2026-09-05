छत्रपती संभाजीनगर

खरीप पिके सुकण्याच्या मार्गावर

खरीप पिके सुकण्याच्या मार्गावर
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खरीप पिके सुकण्याच्या मार्गावर ..... औसा तालुक्यात पावसाने ओढ दिल्याचा परिणाम, शेतकऱ्यांच्या नजरा आकाशाकडे ... जलील पठाण औसा, ता. ४ : तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुरुवातीला झालेल्या पावसामुळे उभारी घेतलेली सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद यांसह अन्य खरीप पिके आता पावसाअभावी सुकू लागली आहेत. जमिनीतील ओलावा कमी होत असल्याने पिकांची वाढ खुंटली असून, आणखी काही दिवस पाऊस न झाल्यास शेतकऱ्याच्या हाताला काहीच लागणार नाही. औसा तालुक्यात यंदा खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणावर पेरणी झाली आहे. सुरवातीच्या काळात समाधानकारक पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर पावसाने अचानक उघडीप दिल्याने परिस्थिती बदलली आहे. अनेक भागांत शेतातील जमिनीला भेगा पडू लागल्या असून, पिकांना आवश्यक असलेली ओल मिळत नसल्याचे चित्र आहे. सोयाबीनला सर्वाधिक फटका तालुक्यातील अनेक भागांत सोयाबीन पीक सध्या फुलोरा व शेंगा अवस्थेत आहे. मात्र, पावसाअभावी सोयाबीनची पाने कोमेजू लागली असून काही ठिकाणी झाडांची वाढ थांबली आहे. फुलोरा आणि शेंगा लागण्याच्या अवस्थेत असलेल्या पिकाला याच काळात पुरेशा पाण्याची गरज असते. पाऊस लांबल्यास शेंगांची संख्या आणि दाण्यांची भर कमी होण्याची शक्यता आहे. शिवाय मूग व उडीद पिकांची अवस्थाही चिंताजनक आहे. आधीच कमी कालावधीच्या या पिकांना पावसाचा मोठा आधार असतो. सध्याच्या उघडिपीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांवर संकट ओढवले आहे. तूर पिकालाही पावसाची प्रतीक्षा आहे. पावसाच्या प्रतीक्षेत शेतकरी पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी दिवस-रात्र आकाशाकडे डोळे लावून बसले आहेत. मागील काही दिवसांपासून ढग दाटून येतात; मात्र अपेक्षित पाऊस होत नसल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. काही भागांत हलका पाऊस झाला असला तरी तो पिकांसाठी पुरेसा ठरत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यंदा बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च करून शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांची लागवड केली आहे. त्यामुळे आता पिके हातची गेल्यास आर्थिक संकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. उत्पादनावर परिणाम होणार पिकांच्या वाढीच्या निर्णायक टप्प्यावर पाऊस न झाल्यास त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो. विशेषतः सोयाबीनला शेंगा भरण्याच्या काळात पाण्याची आवश्यकता असते. या काळात पावसाची कमतरता राहिल्यास दाण्यांची प्रत आणि वजन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत तालुक्यात दमदार पाऊस होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा खरीप हंगामातील उत्पादनाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. पंचनाम्यासह मदतीची मागणी पिके सुकण्याच्या मार्गावर असल्याने प्रशासनाने तालुक्यातील पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करून परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. पावसाअभावी नुकसान झाल्यास शासनाच्या निकषानुसार पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. आता पुढील काही दिवसांत पाऊस पडतो का, यावर औसा तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाचे भवितव्य अवलंबून आहे. ---

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