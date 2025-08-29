Marathwada Monsoon Update: मराठवाड्यात सरासरी पावसाचा अंदाज; कृषी विद्यापीठाने शेतकऱ्यांना नियोजनबद्ध शेतीकामांचा सल्ला दिला

परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या ग्रामीण कृषी मौसम सेवा योजनेअंतर्गत तज्ज्ञ समितीने २९ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत मराठवाड्यात सरासरीएवढा पाऊस, कमाल व किमान तापमान सरासरीएवढे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पावसाच्या उघडिपीचा फायदा घेत शेतीची कामे नियोजनबद्धपणे करावीत, असा सल्ला देण्यात आला आहे..कापूस पिकात फुलकिडींचा प्रादुर्भाव दिसून येत असल्यास कीड नियंत्रणासाठी ५ टक्के निंबोळी अर्क किंवा फलोनिकॅमिड, फिप्रोनिल, डायनेटोफ्यूरॉन, स्पिनेटोरम किंवा बुप्रोफेन्झीन यापैकी कोणत्याही कीटकनाशकाची पावसाच्या उघडीत फवारणी करावी. तसेच पातेगळ आणि बोंडगळ रोखण्यासाठी एनएएची फवारणी सुचवण्यात आली आहे..६० दिवस झालेल्या कोरडवाहू कापसाला ३५ किलो व बागायती कापसाला ५२ किलो नत्र प्रति हेक्टरी वरखत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. सर्व पिकांप्रमाणे कापूस पिकातही तण नियंत्रणासाठी अंतरमशागतीची कामे करावीत. तूर पिकातही तण नियंत्रणाचे कामे प्राधान्याने करावीत. पाने गुंडाळणाऱ्या अळीच्या नियंत्रणासाठी ५ टक्के निंबोळी अर्क किंवा क्विनॉलफॉसची फवारणी करावी. पीक ६० दिवसांचे झाल्यास शेंडे खंडावेत..काढणीस आलेले मूग व उडीद पीक त्वरित काढून सुरक्षित साठवणुकीची व्यवस्था करावी. मका पिकात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसल्यास इमामेक्टीन बेन्झोएट किंवा स्पिनेटोरम यापैकी कोणत्याही कीटकनाशकाची फवारणी आलटून-पालटून करावी. फवारणी करताना कीटकनाशक थेट पोंग्यात पडेल याची दक्षता घ्यावी..फवारणी, खत व्यवस्थापनया कालावधीत हवामान सध्या स्थिर असून, पावसाच्या मधूनमधून उघडिपीचा लाभ घेत फवारणी, खत व्यवस्थापन आणि तण नियंत्रणाची कामे करण्याचा सल्ला तज्ज्ञ समितीने दिला आहे. शेतकऱ्यांनी पुढील शेती नियोजन करताना या सल्ल्याचा आधार घ्यावा..IIT Bombay ISRO Research : आयआयटी विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीने इस्रोचे शास्त्रज्ञ चकित; चंद्राच्या पृष्ठभागावरील रासायनिक घटकांचे नकाशे केले तयार.फळबागा तणरहित ठेवाव्यातफळबागांमध्ये केळी, आंबा, द्राक्ष व सीताफळ बागांमध्ये आंतरमशागत करून बाग तणरहित ठेवावी. केळी पिकात अन्नद्रव्य कमतरता असल्यास नत्र किंवा १९:१९:१९ खत फवारणीने द्यावे. आंबा बागेत किडींच्या नियंत्रणासाठी व मँगो मॉलफॉर्मेशनसारखा रोग टाळण्यासाठी फवारणी करावी. द्राक्ष बागेत रोगग्रस्त पानांची विरळणी, शेंडा खोडणी आणि खतमात्रा वेळेवर द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.