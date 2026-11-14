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आता थेट ‘लालपरी’तून घ्या अयोध्येच्या रामलल्लाचे दर्शन
चाळीस भाविक एकत्र आल्यास सोय; इतरही अनेक सुविधा मिळणार
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. १४ ः प्रभू श्रीरामांच्या जन्मभूमीचे, म्हणजेच अयोध्येचे दर्शन घेण्याची बीड जिल्ह्यातील अनेक भाविकांची, विशेषतः ग्रामीण भागातील वारकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांची प्रबळ इच्छा असते. अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारले गेल्यानंतर तर ही ओढ अधिकच वाढली आहे. शेतीची कामे आटोपल्यानंतर अनेक जण तीर्थयात्रेचे नियोजन करतात. मात्र, रेल्वेचे तिकीट वेळेवर न मिळणे, प्रवासातील गैरसोय, खासगी ट्रॅव्हल्सचे अवाढव्य दर यामुळे भाविकांची हेळसांड होते. यामुळे अनेक रामभक्त अयोध्येला जाण्याचा बेत नाईलाजाने रद्द करतात. परंतु, आता बीड जिल्ह्यातील भाविकांची ही मोठी अडचण कायमची दूर होणार आहे. सर्वसामान्यांची, कष्टकऱ्यांची जीवनवाहिनी असलेली आपली एसटी म्हणजेच सर्वांची लाडकी लालपरी आता भाविकांना थेट अयोध्येला घेऊन जाणार आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रासंगिक कराराअंतर्गत आता थेट अयोध्येपर्यंत बस सेवा उपलब्ध करून दिली आहे.
एसटी महामंडळाच्या प्रासंगिक करार (म्हणजेच खासगी भाडेतत्त्वावर) योजनेअंतर्गत आता बीड जिल्ह्यातील कोणतीही संस्था, गणेश मंडळ, भजनी मंडळ, गृहनिर्माण संस्था किंवा गावातील भाविकांचा गट थेट अयोध्येसाठी वैयक्तिक बस आरक्षित करू शकतो. यासाठी एका बसमध्ये किमान ४० प्रवासी असणे ही प्रमुख अट घालण्यात आली आहे. ४० भाविक एकत्र आल्यास अयोध्येसह देशातील इतर धार्मिक स्थळांसाठीही एसटी आरक्षित करता येईल. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या प्रवासाचे संपूर्ण नियंत्रण आणि नियोजन पूर्णपणे प्रवाशांच्याच हातात असणार आहे. प्रवासात ठरवलेल्या थांब्यांवर बस थांबवणे, दर्शन किती वेळ घ्यायचे आणि दर्शन करून पुन्हा पुढील प्रवासाला कधी निघायचे, या सर्व सोयी या बुकिंगमध्ये मिळतात. या बुकींगसाठी भाविक बीड जिल्ह्यातील कोणत्याही आगार व्यवस्थापकांशी (डेपो मॅनेजर) संपर्क साधू शकतात किंवा एसटी महामंडळाच्या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन नोंदणी करू शकतात.
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फक्त अयोध्या नव्हे, तर काशी-प्रयागराजचेही दर्शन
बीडमधून अयोध्येला जाणारी ही एसटी केवळ एकाच शहरापुरती मर्यादित राहणार नाही. प्रवाशांच्या मागणीनुसार अयोध्येसह परिसरातील आणि देशातील इतर प्रमुख धार्मिक स्थळांनाही भेटी देण्याची सोय यात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जर भाविकांना प्रवासादरम्यान वाराणसी (काशी), प्रयागराज येथील त्रिवेणी संगम आणि चित्रकूट यांसारख्या पवित्र तीर्थक्षेत्रांचेही दर्शन घ्यायचे असेल, तर तसा कस्टमाईज्ड टूर रूट (प्रवाशांच्या पसंतीनुसार मार्ग) ठरवण्याची मुभा एसटीने दिली आहे. साधारणपणे महाराष्ट्रातून अयोध्या आणि परिसरातील तीर्थक्षेत्रे फिरून परत येण्यासाठी ७ ते ९ दिवसांची टूर लागते. यामध्ये प्रवासाचे दिवस आणि दर्शनाची वेळ यांचा अचूक मेळ साधला जातो.
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भाडेदर आणि खर्चाचे गणित काय?
अनेक प्रवाशांच्या मनात साहजिकच प्रश्न असेल की या प्रवासासाठी खर्च किती येणार0 एसटी महामंडळाच्या सुधारित दरांनुसार, जर प्रवाशांनी त्यांच्या बजेटनुसार साधी बस म्हणजेच लालपरी निवडली, तर त्यासाठी प्रती किलोमीटर ७५ रुपये भाडेदर आकारला जाईल. जर प्रवाशांना अधिक आरामदायी प्रवास हवा असेल, तर ते वातानुकूलित (एसी) शिवशाही बसही निवडू शकतात, जिचा दर १२० रुपये प्रती किलोमीटर इतका असेल. याशिवाय निम-आराम बसचा पर्यायही प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहे. या मूळ भाड्याव्यतिरिक्त, प्रवासातील टोल टॅक्स, इतर राज्यांची सीमा ओलांडताना लागणारा कर आणि पार्किंग शुल्क हे अतिरिक्त असणार आहे.
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