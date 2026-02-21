Chh. Sambhajinagar Accident: रानडुकराच्या धडकेत दुचाकीस्वार पित्याचा मृत्यू, मुलगा गंभीर जखमी

बनोटी : बनोटी-पाचोरा रस्त्यावरील खडकदेवळा धरणाजवळ रानडुकराने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत पित्याचा मृत्यू झाला, तर मुलगा गंभीर जखमी झाला. ईश्वर झावरू सोळंके (वय ५४, रा. वरठाण, ता. सोयगाव) असे मृताचे नाव आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. १९) मध्यरात्री घडली..ईश्वर सोळंके आणि त्यांचा मुलगा नितीन सोळंके हे दोघे काही कामानिमित्त दुचाकीवरून वरठाणहून पाचोराकडे जात होते. खडकदेवळा धरणाजवळ अचानक रानडुकराने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली..यात दुचाकीवरून पडल्याने ईश्वर सोळंके यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यांना तातडीने पाचोरा येथे प्राथमिक उपचार देऊन जळगाव येथील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान मध्यरात्री त्यांचा मृत्यू झाला..National Highway Accident : साखरपुड्यानंतर गेले फिरायला, खंडोबाचं दर्शनही घेतलं, पण लग्नाआधीच टँकर-दुचाकीच्या धडकेत वधू-वर जागीच ठार.शुक्रवारी (ता. २०) दुपारी वरठाण येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, दोन भाऊ, दोन बहिणी, सून, नातू असा परिवार आहे. अमोल सोळंके, नितीन सोळंके यांचे ते वडील होत तर सरपंच अनिल सोळंके यांचे ते काका होत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.