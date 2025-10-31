Ajit Pawar : अजितदादांच्या 'त्या' बनावट लेटरपॅडवर खोटी स्वाक्षरी; धक्कादायक प्रकार उघड, यामागचा मास्टरमाइंड कोण?

बीड : उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या बनावट लेटरपॅडवर खोटी स्वाक्षरी (Beed Fake letterpad Case) करून जिल्हा नियोजन समितीमधून तब्बल एक कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. प्रकरणी माजलगाव तालुक्यातील लहामेवाडी येथील अशोक वाघमारे याच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..वाघमारे याने अजित पवार यांच्या नावाने तयार केलेले हे बनावट पत्र जिल्हा नियोजन समितीचे अधिकारी डॉ. सुधाकर चिंचाणे यांना दिले. त्यानंतर काही दिवसांनी वाघमारे थेट मुंबईतील उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात पोहोचला आणि ‘पत्रावर अजून कार्यवाही झाली नाही,’ अशी तक्रार केली. त्यामुळे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना संशय आला. तपासात हे पत्र बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यानंतर वाघमारेवर बीड शहरातील शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या पत्रामध्ये लहामेवाडी गावातील विविध विभागांत प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची एकूण दहा कामे : जसे की एलईडी पथदिवे, पेव्हर ब्लॉक आदी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून मंजूर करावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती..Beed Crime : बीडमध्ये चाललंय काय? दारू सुटावी म्हणून व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल केले अन् सकाळी झाला मृत्यू; अंगावर मारहाणीचे वळ.संशयित थेट उपमुख्यमंत्री कार्यालयातया प्रकारामागे वाघमारे एकटाच नसून त्यालाही कोणीतरी ठगवले असावे, असा संशय अधिकाऱ्यांना आहे. जर स्वतः वाघमारेनेच हे बनावट पत्र तयार केले असते, तर तो केवळ जिल्हा नियोजन समितीपुरताच विषय ठेवला असता. मात्र, त्याने थेट उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुंबई कार्यालयात भेट दिल्याने त्याला एखाद्या व्यक्तीने ‘पालकमंत्र्यांकडून कामे मंजूर करून देतो’ असे सांगून फसवले असावे, असा प्राथमिक अंदाज आहे..वाघमारे हे निवृत्त शिक्षक असून त्यांची पत्नी लहामेवाडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आहेत. गावात विकासकामे करून त्यातून काही निधी मिळविण्याच्या आशेने हा प्रकार घडल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात कोणत्या मास्टरमाइंडने वाघमारेचा वापर करून बनावट लेटरपॅड तयार केले, हे तपासातून समोर येणार आहे. कारण यापूर्वीही अशाच प्रकारे भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या बनावट लेटरपॅड, खोटी स्वाक्षरी आणि एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यांचा आवाज वापरून तब्बल तीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.