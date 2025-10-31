छत्रपती संभाजीनगर

Ajit Pawar : अजितदादांच्या 'त्या' बनावट लेटरपॅडवर खोटी स्वाक्षरी; धक्कादायक प्रकार उघड, यामागचा मास्टरमाइंड कोण?

Fake Ajit Pawar Letterpad Used to Sanction ₹1 Crore Works : बीड जिल्ह्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाने बनावट लेटरपॅड तयार करून एक कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न उघडकीस आला आहे.
Beed Fake letterpad Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बीड : उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या बनावट लेटरपॅडवर खोटी स्वाक्षरी (Beed Fake letterpad Case) करून जिल्हा नियोजन समितीमधून तब्बल एक कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. प्रकरणी माजलगाव तालुक्यातील लहामेवाडी येथील अशोक वाघमारे याच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

Ajit Pawar
Beed
fraud news
Maharashtra Politics
Fraud Crime
Beed crime news

