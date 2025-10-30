Ajit Pawar : अजित पवारांच्या बनावट पत्रावर सुचविली एक कोटीची कामे; जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रावर बनावट स्वाक्षरी!

बीड : उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे बनावट लेटरपॅड आणि बनावट स्वाक्षरी करून जिल्हा नियोजन समितीमधून एक कोटी रुपयांची विकासकामे सुचविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर चिंचाणे यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात (Shivaji Nagar Police Station) फिर्याद दिली..अशोक वाघमारे असे गुन्हा नोंद झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. अशोक वाघमारे (रा. लहामेवाडी) याने जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहीचे पत्र दाखवत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लहामेवाडी गावातील विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी केली..Karnataka Politics : कर्नाटकात काँग्रेस सरकार संकटात? 'नोव्हेंबर क्रांती'च्या चर्चांना वेग, डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री होणार?.त्या पत्रात एकूण १० कामांचे प्रस्ताव नमूद करण्यात आले होते, ज्यात गावातील पोलसह एलईडी लाइट बसवणे, हायमॅक्स, पेव्हर ब्लॉक, सिमेंट रस्ता, नळकांडी पूल आदी कामांसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. चिंचाणे यांना पत्रातील सही संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयाकडून याची पडताळणी करून घेतली. तेव्हा हा सगळा प्रकार बनावट असल्याचे समोर आले..या प्रकरणी अशोक वाघमारे (रा. लहामेवाडी, ता. माजलगाव, जि. बीड) याच्याविरुद्ध सरकारी दस्तऐवज बनावट करून शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस तपास करत आहेत..यापूर्वी प्रसाद लाड यांच्याबाबत प्रकारयापूर्वी भाजप आमदार प्रसाद लाड यांचे बनावट लेटर पॅड व स्वाक्षरी करून तीन कोटींचा निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाला होता. यात भाजप पदाधिकारीही सहभागी होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.