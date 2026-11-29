बीड, : जिल्ह्यात पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. प्रशासनाच्या केवळ नियोजन आणि मार्गदर्शनाच्या गप्पा सुरू असतानाच, चारा संकट थेट आठ ते अकरा दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. जिल्ह्यातील ८ लाख ४२ हजार ३८० पशुधनासाठी सध्या अवघा ३५ हजार ८७६ मेट्रिक टन चारा शिल्लक असल्याने मुक्या जनावरांचा जीव टांगणीला लागला आहे. रब्बी चारा उत्पादनासाठी जिल्हा नियोजन समितीने उपलब्ध करून दिलेला दोन कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी नेमका कुठे आणि कशावर खर्च होत आहे? हा निधी केवळ बैठका आणि साक्षरता अभियानावरच खर्ची पडणार का, असा संतप्त सवाल पशुपालकांकडून उपस्थित केला जात आहे..प्रशासनाच्या २७ नोव्हेंबर २०२६ अखेरच्या अहवालानुसार आष्टी, गेवराई, शिरूर कासार आणि वडवणी या चार तालुक्यांत चाऱ्याचा साठा पूर्णपणे शून्य झाला आहे. तसेच माजलगाव (४ दिवस), बीड (५ दिवस) आणि परळी (८ दिवस) या तालुक्यांतील चाराही संपण्याच्या मार्गावर आहे. पाटोदा (७५ दिवस), अंबाजोगाई (४० दिवस), धारूर (२२ दिवस) आणि केज (२० दिवस) येथे तुलनेने काहीसा दिलासा आहे. जिल्ह्यातील ५५४ गावांमध्ये पशुवैद्यकीय यंत्रणेमार्फत १९ हजार १५७ पशुपालकांची नोंद असून, एवढ्या अवाढव्य पशुधनाचा चारासाठा झपाट्याने संपत चालला आहे. पशुपालकांची संख्या मोठी असतानाही तत्काळ चारा छावण्या किंवा ठोस उपाययोजना न झाल्यास जनावरांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..बियाणे वाटप अन् ‘साक्षरता’ की प्रत्यक्ष छावण्या?टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने २०० लाख रुपयांच्या निधीतून ६७ हजार १०२ किलो, तर मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पांतर्गत १८५ लाख रुपयांतून ५१ हजार २०० किलो वैरण बियाणे वाटप केल्याचे सांगितले जात आहे. सोबतच ५५४ गावांमध्ये ११ हजार १५७ पशुपालकांना ‘चारा साक्षरता अभियान २०२६’ अंतर्गत मार्गदर्शन करण्यात आले. मात्र, पाणीटंचाई आणि सद्यःस्थिती पाहता केवळ मार्गदर्शनाने जनावरांची भूक भागणार नाही; गावागावांत तत्काळ चारा छावण्या किंवा चारा डेपो सुरू करावेत, अशी जोरदार मागणी शेतकरी करत आहेत..ग्रामपंचायतींमार्फत छावण्यांची चर्चा२०१६-१७ मधील चारा छावणी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर यंदा खासगी संस्थांऐवजी ग्रामपंचायत किंवा महसूल मंडळनिहाय छावण्या दिल्या जाण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत अद्याप राज्यस्तरावरून कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त आर. डी. कदम यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे बळीराजाची चिंता अधिकच वाढली असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत अशी अपेक्षा नागरिकांच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.