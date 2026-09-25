Beed Ganesh Visarjan: मिरवणुकीत नाचा ; पण डीजे अजिबात चालणार नाही;प्रशासनाचा इशारा ; चार विहिरींवर विसर्जनाची सोय, मार्गावर हायमास्टचा झगमगाट

बीड, : दहा दिवसांच्या पाहुणचारानंतर आता लाडक्या गणरायाला निरोप देण्याची वेळ समीप आली आहे. ढोल-ताशांचा गजर, गुलाल उधळत आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषात बीड शहर व संपूर्ण जिल्हा आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. यंदा पावसाने दडी मारल्यामुळे नद्या आणि तलाव कोरडेठाक पडले आहेत, त्यामुळे बाप्पाच्या विसर्जनाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला होता. मात्र, नगरपालिकेने वेळीच योग्य नियोजन करत शहरातील चार ऐतिहासिक विहिरींवर विसर्जनाची उत्तम सोय केली आहे. दुसरीकडे, या भक्तीमय वातावरणाला गालबोट लागू नये आणि विसर्जन मिरवणूक निर्विघ्न व शांततेत पार पडावी, यासाठी बीड पोलिस दलाने संपूर्ण शहराला एका अभेद्य छावणीचे स्वरूप दिले आहे. आकाशातून एआय ड्रोनची करडी नजर, रस्त्यांवर सीसीटीव्ही व्हॅन आणि चोहोबाजूंनी तब्बल ४ हजार पोलिसांचा खडा पहारा, अशा कडेकोट आणि सुरक्षित वातावरणात बीड जिल्ह्यातील गणेश विसर्जन मिरवणूक पार पडणार आहे..यंदा जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्याने नैसर्गिक जलस्रोत आटले आहेत. पालिकेने यावर्षी शहरात एकही कृत्रिम तलाव तयार केलेला नाही. या समस्येवर तोडगा काढत, बीड नगरपालिकेने विसर्जनासाठी शहरातील चार प्रमुख ऐतिहासिक विहिरींची निवड केली आहे. यामध्ये कनकालेश्वर मंदिर परिसरातील विहीर, एमआयडीसी भागातील सासू-सून विहीर, बार्शी नाका परिसरातील लॉ कॉलेजसमोरील विहीर आणि खंडेश्वरी मंदिर परिसरातील विहीर या चार ठिकाणांचा समावेश आहे. पालिकेने विशेष मोहीम राबवून कनकालेश्वर आणि खंडेश्वरी परिसरातील विहिरींमध्ये साचलेला गाळ थेट विसर्जनाच्या तोंडावर काढून त्यात स्वच्छ पाणी भरले आहे. यंदा नगरपालिकेकडून तब्बल १७५९ सार्वजनिक गणेश मंडळांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १५० हून अधिक मंडळांनी रीतसर ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले असून, १०० हून अधिक प्रमुख व मोठ्या मंडळांच्या भव्य विसर्जन मिरवणुका शहरातून निघणार आहेत. या ठिकाणी होणारी भाविकांची मोठी गर्दी लक्षात घेऊन, पालिकेने आपले शेकडो कर्मचारी आणि निर्माल्य संकलन पथके विसर्जन स्थळांवर तैनात केली आहेत..कोंडी टाळण्यासाठी मध्यवर्ती मार्गांवरून टप्प्याटप्प्याने मार्ग निश्चितरात्रीच्या वेळी निघणाऱ्या विसर्जन मिरवणुका अधिक सुरळीत आणि विनाअडथळा पार पडाव्यात, यासाठी नगरपालिकेकडून विशेष प्रकाश व्यवस्था करण्यात आली आहे. मिरवणुकीच्या मार्गावरील कुंभारवाडा, सावता माळी चौक, पेठ बीड, खडकपुरा भाग आणि खंडेश्वरी-बारव परिसरात नवीन हायमास्ट दिवे बसवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण परिसर उजळून निघणार आहे. तसेच कारंजा रोड, बलभीम चौक ते चांदणी चौक आणि कारंजा टॉवर ते माळी वेस या मुख्य मिरवणूक मार्गावरील सर्व खड्डे रात्रीच्या वेळी सिमेंट काँक्रीटने बुजवून रस्ते खड्डेमुक्त करण्यात आले आहेत, अशी माहिती बांधकाम अभियंता किरण देशमुख यांनी दिली. मिरवणुकीत गर्दीची कोंडी टाळण्यासाठी मुख्य मध्यवर्ती मार्गांवरून टप्प्याटप्प्याने विसर्जनाचे मार्ग निश्चित करून दिले जाणार आहेत..चोख नियोजन अन् प्रशासनाची करडी नजरयंदा पावसाअभावी प्रशासनाने शहरातील कनकालेश्वर, बार्शी नाका आणि खंडेश्वरी या ऐतिहासिक विहिरींची स्वच्छता करत तिथे गणेश विसर्जनाची खास व्यवस्था केली आहे. सुरळीत मिरवणुकीसाठी प्रमुख मार्गांवरील खड्डे बुजवून हायमास्ट दिव्यांची रोषणाई केली आहे. सुरक्षेसाठी चार हजार पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात असून, अत्याधुनिक एआय ड्रोन आणि सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून गर्दीवर २४ तास नजर ठेवली जाणार आहे. डीजेला सक्त मनाई असून, शांतता बिघडवणाऱ्या २५० समाजकंटकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई तर १७ गुन्हेगारांना शहरातून हद्दपार करण्यात आले आहे..सात ड्रोन, १७ हद्दपार तर २५० उपद्रवींवर कारवाईविसर्जन मिरवणुकीवर पोलिसांची अत्यंत करडी आणि तीक्ष्ण नजर राहणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी जिल्हा पोलीस दलासह राज्य राखीव पोलिस बल (एसआरपीएफ), दंगल नियंत्रण पथक (आरसीपी), होमगार्ड आणि निमलष्करी दलाच्या तुकड्या असा तब्बल ४ हजार पोलिसांचा मोठा फौजफाटा रस्त्यावर उतरवण्यात आला आहे. सुरक्षिततेचा भाग म्हणून प्रत्येक प्रमुख मंडळासोबत पोलिस कर्मचारी तैनात असणार आहेत. गर्दीवर आणि संशयास्पद हालचालींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ७ एआय तंत्रज्ञानयुक्त ड्रोन कॅमेरे आणि उच्च क्षमतेच्या सीसीटीव्ही व्हॅनद्वारे मुख्य नियंत्रण कक्षातून २४ तास थेट नजर ठेवली जाणार आहे. तसेच, मिरवणुकीत डीजे आणि डॉल्बी सिस्टीम वापरण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. उत्सवात अडथळा निर्माण करू शकणाऱ्या १७ जणांवर तीन दिवसांसाठी हद्दपारीची कारवाई केली असून, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या तब्बल २५० उपद्रवी घटकांवर पोलिसांनी आधीच प्रतिबंधात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे..गणेशोत्सव व विसर्जन मिरवणूक शांततेत आणि निर्विघ्नपणे पार पाडण्यासाठी पोलिस दल पूर्णपणे सज्ज आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ४ हजार पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून एआय ड्रोन व सीसीटीव्हीद्वारे २४ तास नजर ठेवली जात आहे. नागरिकांनी व गणेश मंडळांनी प्रशासनाने दिलेल्या नियमांचे पालन करावे, डीजे आणि डॉल्बी सिस्टीम वापरण्यास पूर्णपणे बंदी असल्याने उत्सव उत्साहात व शांततेत साजरा करावा.- नवनीत काँवत, पोलीस अधीक्षक, बीडगणेश विसर्जन मिरवणूक सुरळीत आणि स्वच्छ वातावरणात पार पाडण्यासाठी नगरपालिकेची सर्व यंत्रणा सज्ज आहे. शहरातील कनकालेश्वर, एमआयडीसी, बार्शी नाका आणि खंडेश्वरी या चारही ठिकाणच्या विहिरींमधील गाळ काढून तेथे पाण्याची योग्य सोय करण्यात आली आहे. भाविकांनी प्रशासनाने निश्चित केलेल्या ठिकाणीच श्रींचे विसर्जन करावे आणि स्वच्छता राखून नगरपालिकेस सहकार्य करावे.- विक्रम मांडुरके,मुख्याधिकारी, नगरपरिषद बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming 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