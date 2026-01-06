Beed History : बीड परिसरावर होतं देवल्लदेवांचं राज्य; जरूडच्या शिलालेखाने उलगडला बाराव्या शतकातील इतिहास, शिल्पावर काय-काय कोरलंय?

बीड : बीड परिसरावर शके ११९४ मध्ये महामंडलिक देवल्लदेवांचे राज्य होते. त्याचा मुख्य अधिकारी राजलदेव महाप्रधान नाईकदेव व प्रमुख नायक कायस्थ देवेश्वर देव (Bhairavnath Temple) या सर्वांनी तालुक्यातील जरूड येथील मंदिराला दान दिल्याचा महत्वपूर्ण पुरावा शिलालेख व इतिहास अभ्यासकांनी समोर आणला आहे. जरूड येथील शिलालेखाचे तज्ज्ञांनी वाचन केल्यानंतर ही बाब समोर आली. .बीडपासून सुमारे बारा १२ किलोमिटरवर परळी मार्गानजिक जरुड गाव आहे. या गावात पुरातन भैरवनाथ मंदिर असून आसपास अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक पाऊलखुणा आहेत. प्रसिद्ध शिलालेख तज्ज्ञ अनिल दुधाने, अथर्व पिंगळे या तरुण इतिहासकारांनी जिल्ह्यातील पुरातत्त्व विद्या अभ्यासक अण्णासाहेब गडदे, शैलेंद्र भांडारे, अमोल बनकर, मंगेश रोटे यांच्यासह मंदिराच्या बाहेरील मोकळ्या जागेत एका शिळेवर कोरलेल्या शिलालेखाचे वाचन, अवलोकन केले..या शिलालेचे छायाचित्र यापूर्वी डॉ. सतीश साळुंके यांच्या ‘बीड जिल्ह्यातील शिलालेख आणि ताम्रपट’ या ग्रंथात प्रसिद्ध झाले आहे. अनिल दुधाने यांनी या दुर्लक्षित शिलालेखाचे अवलोकन केल्यानंतर जिल्ह्याचा आणि परिसराचा इतिहास उलगडला आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील अन्य बारा शिलालेखांचे वाचन अनिल दुधाने व त्यांचे सहकारी करत आहेत..Bus Accident : बसखाली चिरडून तीन मित्रांचा दुर्दैवी अंत; डोक्याची कवटी फुटून मेंदूचा झाला चेंदामेंदा, छत्रपती संभाजीनगर-धाड मार्गावर दुर्घटना.असा आहे शिलालेखशिलालेख कोरीव स्वरूपाचा असून आठ व शीर्षभागात दोन अशा एकूण दहा ओळी देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेत कोरलेल्या आहेत. लेखाच्या खालच्या बाजूला एक गाढव व स्त्री असलेले ‘गधेगळ’ शिल्प कोरलेले आहे. वरील भागात सूर्यचंद्र कोरलेले आहेत..यावर कोरलेल्या ओळींचा अर्थ ‘‘शालिवाहन शकाच्या १११२ (४) व्या वर्षी परिधावी नाम संवत्सरात वैशाख वद्य ८, गुरुवार म्हणजेच ६ मे ११९४ गुरुवार या दिवशी स्वतःच्या अधिकारावर बसलेला, सफल असलेला महामंडलिक राजा देवल्लदेव याच्या कारकिर्दीत त्याचा मुख्य अधिकारी राजलदेव, महाप्रधान नाईदेव,व प्रमुख नायक कायस्थ देवेश्वर देव या सर्वांनी मंदिराच्या (स्थानिक ) अन्न छत्रासाठी गद्यान स्वरूपात दान म्हणून देणगी दिली’’, असा आहे..त्यामुळे हा लेख मध्ययुगीन कालगणनेचा विश्वसनीय पुरावा ठरतो. यावरून श्रीमंत मंडलिक देवल्लदेव स्थानिक प्रमुख राजा असावा असे दिसते किंवा या उल्लेखावरून त्या प्रदेशात मंडलिक (स्थानिक सामंत) सत्ता कार्यरत होती, हे स्पष्ट होते, असे इतिहास अभ्यासक डॉ. सतीश साळुंके यांनी सांगितले. तत्कालीन प्रशासनात धार्मिक व आर्थिक व्यवहारांसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमले जात असल्याचेही यावरून स्पष्ट होत आहे. ‘कपिलेशाची’ या उल्लेखामुळे हा लेख कपिलेश्वर (शिव) देवतेशी संबंधित असावा. त्यामुळे त्या परिसरात शैव उपासना व शिवमंदिर अस्तित्वात होते, असेही मानले जाते. यावरून हे मंदिरे धार्मिकच नव्हे तर आर्थिक केंद्रही होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.