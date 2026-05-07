Beed Land Scam : बीड हादरलं! 241 कोटींच्या भूसंपादन घोटाळ्यात माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक पोलिसांच्या ताब्यात; साडेचार महिन्यानंतर मोठी कारवाई

बीड : बनावट आदेशाने ६८ कोटी रुपयांचा भूसंपादन मावेजा ३१० कोटी रुपयांवर नेऊन २४१ कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात साडेचार महिन्यानंतर तत्कालिन जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ सनदी अधिकारी अविनाश पाठक यांना गुरुवारी (ता. सात) पोलिसांनी ताब्यात (Avinash Pathak arrest) घेतले..उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन सतीश धुमाळ यांच्या फिर्यादीवरुन नोव्हेंबर २०२५ मध्ये शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला होता. या उपकरणात तत्कालिन सहाय्यक महसूल अधिकारी संजय हंगे, अविनाश चव्हाण, शेख हजहर शेख बाबू, त्रिंबक पिंगळे, पांडुरंग पाटील या शासकीय कर्मचाऱ्यांसह काही वकिलांवर गुन्हे नोंद झाले होते..यातील संजय हंगे, त्रिंबक पिंगळे व शेख अजहर या तिघांना पोलिसांनी अटक करुन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केलेले आहे. दरम्यान, या गुन्ह्याची उकलच मूळ मोबाईलमधील रेकॉर्डींगवरुन झाल्यानंतर याचा तपास करण्यात आला. यामध्ये हा घोटाळा समोर आला..Nashik Bribe Case : नाशिकमध्ये 50 हजारांची लाच घेताना महिला मंडल अधिकारी ACB च्या जाळ्यात; न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी मागितली लाच.आता मोबाईल रेकॉर्डिंग्स तपासादरम्यान उपलब्ध झालेली महत्त्वाची संभाषणे, फॉरेन्सिक तपासात समोर आलेले तांत्रिक पुरावे या ठोस पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना ताब्यात घेतल्याचे या प्रकरणाच्या एसआयटीचे प्रमुख अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांनी सांगितले..दरम्यान, यापूर्वी हा तपास तत्कालिन उपविभागीय पेालिस अधिकारी पूजा पवार करत होत्या. नंतर हा तपास भारतीय पोलिस सेवेतील परिविक्षाधिन अधिकारी व बीडचे उपविभागीय अधिकारी वेंकटरमण करत आहेत. श्री. व्यंकटरमन, पोलिस उपनिरीक्षक श्रीराम खटावकर यांच्या पथकाने लातूरहून पाठक यांना ताब्यात घेतली..Mumbai Pune Expressway Missing Link Video Viral : 180 मीटर उंचीवर क्रेनमध्ये बसून रीलबाजी; 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पातील कामगारांचा व्हिडिओ पाहून अंगावर येईल काटा!.बीडमध्ये सेवेतला मोठा कालखंडदरम्यान, परिविक्षाधिन कालावधीत तहसिलदार म्हणून अविनाश पाठक बीडला कार्यरत होते. पुढे काही वर्षे ते निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणूनही बीडला कार्यरत होते. विभागीय आयुक्त कार्यालयात अप्पर आयुक्त असताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांना संधी मिळाली..भारतीय प्रशासन सेवेत समावेशानंतर त्यांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीपद देण्यात आले. या काळातही ते जिल्हा बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष हेाते. विशेष म्हणजे, दोनच वर्षात पुन्हा त्यांना झेडपीच्या सीईओ पदावरुन बीडचे जिल्हाधिकारी पदही मिळाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.