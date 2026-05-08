Beed Land Scam : बदलीनंतरही आरोपींसोबत 'लोकेशन' झालं ट्रेस! बीडचा भूसंपादन घोटाळा सनदी अधिकारी अविनाश पाठकांना कसा नडला? वाचा इनसाईड स्टोरी

बीड : बनावट आदेशाने ६८ कोटी रुपयांचा भूसंपादन मावेजा ३१० कोटी रुपयांवर नेऊन २४१ कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात पावणे पाच महिन्यानंतर पोलिसांच्या विशेष तपास समितीने अटक (Avinash Pathak arrest) केलेल्या तत्कालिन जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ सनदी अधिकारी अविनाश पाठकला न्यायालयाने आठ दिवस (ता. १५ मे पर्यंत) पोलिस कोठडी सुनावली. .भूसंपादन मावेजाच्या १५४ प्रकरणात लवाद आदेशाने २४१ कोटी ६२ लाख रुपयांचा वाढीव मावेजा दिल्याची फिर्याद उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन सतीश धुमाळ यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात दिली. यावरुन सहाय्यक महसूल अधिकारी संजय हंगे, कंत्राटी डेटा एंट्री ऑपरेटर अविनाश चव्हाण, कंत्राटी ऑपरेटर शेख हजहर शेख बाबू, निवृत्त कंत्राटी कर्मचारी त्रिंबक पिंगळे, सहाय्यक महसूल अधिकारी पांडुरंग पाटील यासह अॅड. नन्नवरे, अॅड. नरवडकर, अॅड. पिसुरे, अॅड. राख या १० जणांवर गुन्हा नोंद झाला..यातील संजय हंगे, त्रिंबक पिंगळे व शेख अजहर या तिघांना पोलिसांनी अटक करुन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केलेले आहे. तांत्रिक तपासात तत्कालिन जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ सनदी अधिकारी अविनाश पाठकचा सहभाग आढळला आहे. त्यावरुन त्याला गुरुवारी रात्री (ता. आठ) शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात अटक. रात्री बीड शहर पोलिस ठाण्याच्या कोठडीत ठेवल्यानंतर शुक्रवारी (ता. आठ) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. आर. शिंदे यांच्यासमोर हजर करण्यात आले..दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर श्रीमती शिंदे यांनी तपास पथकाने मागीतलेली पोलिस कोठडीची मागणी मंजूर करत ता. १५ मे पर्यंत अविनाश पाठकला पोलिस कोठडी सुनावली. सरकार पक्षाकडून अॅड. योगेश सरवदे व तपास अधिकारी तथा भारतीय पोलिस सेवेतील परिविक्षाधिन अधिकारी व्यंकट राम यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. अविनाश पाठककडून अॅड. कालिदास थिगळे, अॅड. कांकरिया, अॅड. मिलींद वाघीरकर यांनी बाजू मांडली. एसआयटीचे प्रमुख अपर पोलिस अधीक्षक सचिन पांडकर उपस्थित होते..गायब संचिका, लॅपटॉप अन् आवाजाचे नमुनेजिल्हाधिकारी म्हणून बदलीनंतर काही लवाद आदेश काढल्याचे नोंदीतून समोर आले आहे. सदर आदेश स्वत:च्या लॅपटॉप व संगणकावर टाईप केलेले असल्याने त्यांची जप्ती तसेच घोटाळ्यातील १५४ पैकी १४८ संचिका सापडल्या असून उर्वरित संचिकांचाही शोध, लॅपटॉप व संगणक जप्ती व हा घोटाळा मोबाईलमधील रेकॉर्डींगमुळे समोर आल्याने पाठकच्या आवाजाचे नमुने घेण्यासाठी एसआयटीने अविनाश पाठकच्या पोलिस कोठडीची मागणी केली..पाठक, हंगेचे लोकेशन एकत्रदरम्यान, पाठक यांच्या बदलीनंतर या घेाटाळ्यातील अटकेतील आरोपी संजय हंगे व पाठक यांचे लोकेशन एकत्र आढळल्याचे यावेळी न्यायालयासमोर व्यंकट राम यांनी न्यायालयाला सांगीतले. स्वाक्षऱ्यांच्या फॉरेन्सिक तपासण्यांचा अहवालही सादर करण्यात आला. त्यामुळे त्याच्या लातूर, मुंबई येथील ठिकाणांच्या पंचनाम्यासाठी देखील पाठकला कोठडी मागण्यात आली..पाठकच्या वकिलांच्याही जोरदार हरकतीदरम्यान, हस्ताक्षराबातचा अभिप्राय सांगीतला जात असला तरी तो नेमका काय याचा उल्लेख नाही. या प्रकरणात दाखल २०० पानांच्या दोषारोपपत्रात कॉल रेकॉर्डमध्ये आरोपी पाठकचा एकही फोन नाही, लॅपटॉप, संगणक शासनाचे असल्याने बदली होताच सोडलेले असल्याने त्याचाही संबंध नाही. पाच जानेवारीला साक्षीदार म्हणून १० पानांचा त्यांनी जबाब नोंदविला असून चौकशीला कधीही तयार आहेत, कोणतीही संचिका लवादाकडे राहत नाही, यासह पोलिसांकडे सगळे कागदपत्र असतानाही पाठकचा सहभाग शोधायला येवढा वेळ का लागला, अशा हरकती पाठकच्या वकिलांनी मांडल्या. त्यांनी विविध दाखलेही न्यायालयासमोर दिले.