चिमुकल्याचा जीव वाचविण्यासाठी आईने पाण्यात मारली उडी, दोघांचाही बुडून मृत्यू

गेवराई (जि.औरंगाबाद) : तालुक्यातील संगम जळगावजवळील गोदापात्रात (Govdavri River) बुडून आईसह पाच वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यु झाल्याची घटना रविवारी (ता.नऊ) सकाळी आठच्या सुमारास उघडकीस आली. दरम्यान या घटनेने खळबळ उडाली असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी गेवराईच्या उपजिल्हा रुग्णालयात (Gevrai Sub District Hospital) दाखल करण्यात आले आहेत. पल्लवी गोकुळ ढाकणे (वय २६ ) व तिचा मुलगा समर्थ गोकुळ ढाकणे (वय ५ , दोघे रा.संगम जळगाव) अशी मृताची नावे असुन नेहमी प्रमाणे गोदापात्रात कपडे धुण्यासाठी ही महिला आपल्या पाच वर्षाच्या चिमुकल्यासोबत गेली होती. (Beed Latest News Mother And Son Drowned In Gevrai)

यावेळी जवळच खेळत असलेला समर्थ पाण्यात गेल्याने तो गोदापात्रात बुडू लागला होता. यावेळी त्याला वाचविण्यासाठी त्याची आई पल्लवी ढाकणेने पाण्यात उडी मारली. परंतु दोघांना पोहता येत नसल्याने त्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यु झाला. मृताचे शवविछेदन करण्यासाठी मृतदेह गेवराई उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.