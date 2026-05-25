Beed Crime : बीडमध्ये खळबळ! माजी सभापतीच्या मुलाने विवाहितेला गुंगीचे औषध देऊन केला अत्याचार; 'या' कारणामुळे घाबरली होती महिला

बीड : ब्लॅकमेल करून, गुंगीचे औषध देऊन विवाहितेवर सातत्याने अत्याचार केल्याची घटना बीड शहरात उघडकीस आली आहे. पीडितेने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली (Beed married woman assault case) असून, पोलिसांनी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. अमर किरण बांगर असे संशयिताचे नाव असून तो पाटोदा पंचायत समितीचे माजी सभापती किरण बांगर यांचा मुलगा आहे. .पाटोदा पंचायत समितीचे माजी सभापती किरण बांगर हे वाल्मिक कराडचे सहकारी आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, अमर बांगर हा संबंधित विवाहितेला सातत्याने ब्लॅकमेल करत होता. तिला गुंगीचे औषध देऊन त्याने तिच्यावर वारंवार अत्याचार केला..Beed Crime News : बीड पुन्हा हादरले! सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची पुनरावृत्ती; उमेश दळवीची निघृण हत्या, बेदम मारहाणीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल.तिच्यासह तिच्या कुटुंबीयांना धमकावून त्याने खंडणी वसूल केली. कुटुंबाची बदनामी होऊ नये म्हणून त्याला मोठी रक्कम दिली. मात्र, छळ थांबला नाही, असे पीडितेने फिर्यादीत म्हटले आहे. बलात्कार, खंडणी आणि गुंगीचे औषध देऊन शोषण आदी मुद्दे लक्षात घेऊन शिवाजीनगर पोलिसांनी संशयितावर गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.