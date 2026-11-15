पान ३ अँकर

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भाजीमंडई, बसस्थानक परिसरात पेरू खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी
थंडीच्या हंगामात बाजारात ‘पेरू’ची बहार; आरोग्यासाठी असल्याने वाढती मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. १५ ः नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरवातीलाच बीड शहरात आणि जिल्ह्यात गुलाबी थंडीची चाहूल लागली असून, हिवाळ्याच्या या आल्हाददायक वातावरणात आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त मानल्या जाणाऱ्या पेरूने बीडच्या बाजारपेठेत दमदार एंट्री मारली आहे. शहरातील मुख्य भाजीमंडई, गजबजलेला राजीव गांधी चौक आणि बस स्थानक परिसरासह प्रमुख रस्त्यांवर पेरू विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात दाखल झाले आहेत. हिरवेगार आणि चवीला गोड असलेले पेरू पाहताच ग्राहकांची पावले आपोआप खरेदीकडे वळत असून, फळबाजारात सध्या पेरूचीच मक्तेदारी आणि चलती पाहायला मिळत आहे.
बीड शहराचा विचार करता, येथील बाजारपेठ नेहमीच गजबजलेली असते. त्यातच हिवाळ्याचा हंगाम म्हणजे आरोग्याची काळजी घेण्याचा आणि विविध मोसमी फळांचा आस्वाद घेण्याचा काळ मानला जातो. यंदा हिवाळ्याच्या सुरुवातीलाच पेरूने संपूर्ण बाजारपेठेवर आपला दबदबा निर्माण केला आहे. शहरातील सर्वात मोठी उलाढाल असणारी मुख्य भाजीमंडई सध्या हिरव्यागार पेरूंनी सजली आहे. सकाळच्या सत्रात भाजीपाला खरेदीसाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या पिशवीत आता पेरू हमखास पाहायला मिळत आहे.
शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या आणि कायम रहदारी असणाऱ्या राजीव गांधी चौकातही पेरू विक्रेत्यांच्या अनेक हातगाड्या लागल्या आहेत. येथून ये-जा करणारा प्रत्येक नागरिक थांबून पेरूची चव चाखताना आणि खरेदी करताना दिसत आहे. याव्यतिरिक्त बीड बस स्थानक परिसरातही प्रवाशांची मोठी वर्दळ असते. लांब पल्ल्याच्या प्रवासाला निघणारे प्रवासी, तसेच ग्रामीण भागातून कामानिमित्त शहरात आलेले नागरिक बस स्थानक परिसरातून मोठ्या आवडीने पेरू विकत घेत आहेत. त्यामुळे या परिसरातील फळ विक्रेत्यांचा व्यवसायही तेजीत आला असून, आर्थिक उलाढाल वाढली आहे.
सध्या हवामानात बदल होत असून, थंडीचा जोर हळूहळू वाढू लागला आहे. या बदलत्या वातावरणात आरोग्याची काळजी घेणे महत्त्वाचे असते. वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञ नेहमीच आहारात मोसमी फळांचा समावेश करण्याचा सल्ला देतात. पेरूमधील औषधी गुणधर्मांमुळे हिवाळ्यात या फळाला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. त्यामुळे केवळ जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठीच नाही, तर आरोग्यासाठीही बीडकर पेरू खरेदीला प्राधान्य देत असल्याचे चित्र सध्या शहरात सर्वत्र दिसत आहे. ग्रामीण भागातून दररोज ताजे पेरू बाजारात येत असल्याने आवक वाढली आहे, ज्यामुळे बाजारपेठेत उत्साहपूर्ण वातावरण आहे.
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आरोग्यासाठी वरदान
पेरू हे फळ क जीवनसत्त्वाने आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असते. हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्यासारख्या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी पेरू खाणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. यात फायबरचे प्रमाण जास्त असल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते. सफरचंदाच्या तुलनेत पेरू अत्यंत स्वस्त असतो, मात्र पोषणमूल्यांमध्ये तो सफरचंदाच्या तोडीस तोड असल्याने याला सर्वसामान्यांचे किंवा गरिबांचे सफरचंद म्हटले जाते.
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ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना थेट फायदा
सध्या बीड शहराच्या बाजारात येणारे पेरू हे बहुतांश बीड जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या बागेतील आहेत. मध्यस्थांची किंवा दलालांची साखळी टाळून अनेक शेतकरी स्वतः हातगाड्यांवर, टोपल्यांमध्ये किंवा रस्त्याच्या कडेला बसून पेरू विक्री करत आहेत. यामुळे ग्राहकांना थेट बांधावरून आलेले ताजे फळ मिळत आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या खिशात थेट दोन पैसे अधिक पडत असल्याने शेतकरीही सुखावला आहे.
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दराची स्थिती आणि ग्राहकांची पसंती
सध्या बाजारात गावरान, सरदार आणि आतून लाल गर असलेल्या अशा विविध प्रकारच्या पेरूंची मोठी आवक आहे. आकार, रंग आणि दर्जानुसार पेरूचे दर साधारणपणे ५० ते ८० रुपये किलोच्या घरात आहेत. दर थोडे चढे असले तरी, फळाचा ताजेपणा आणि गोडी यामुळे ग्राहकांकडून दराची कोणतीही तडजोड न करता मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जात आहे. विशेषतः गावरान पेरूंना ग्राहकांची विशेष पसंती मिळत आहे.