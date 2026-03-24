Beed Fuel Shortage: आता पेट्रोल-डिझेल टंचाईच्या झळा; दोन दिवसांच्या सुट्या, वितरकांना कंपन्यांकडून क्रेडिट बंद; दिलासा मिळण्याची शक्यता

बीड: इराण-इस्राईल-अमेरिका युद्धाचे दृश्य परिणाम आता अधिकच गडद झाले आहेत. सुरवातीला व्यवसायिक गॅस सिलिंडरची टंचाई घरगुती सिलिंडरपर्यंत पोचली. आता तर पेट्रोल पंपांवरही इंधनाचा तुटवडा स्पष्टपणे दिसत आहे. रविवार (ता. २२) दुपार पासून सोमवारीही (ता. २३) प्रमुख पेट्रोल पंप इंधन नसल्याने बंद होते. कंपन्यांकडून वितरकांना मिळणारे क्रेडिट (उधारीवर पेट्रोल - डिझेलचे टॅंकर) बंद झाले असून मागील दोन दिवस रमजान, रविवार सुट्यांमुळे वितरक बॅंकांतून कंपन्यांना पैसे पाठवू शकले नसल्याचा परिणाम रविवारी जिल्ह्यात दिसून आला. .अडचणीत वाढजिल्ह्यात अडीच लाखांवर घरगुती गॅस गाहक असून व्यावसायिक गॅस ग्राहकांची संख्या १० हजारांवर आहे. जिल्ह्यात दररोज १० हजार घरगुती गॅस सिलिंडर लागतात. तर, पावणे दोनशे व्यावसायिक सिलिंडर लागतात. मात्र, एक मार्चपासून व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प आहे. सुरवातीला पुरवठा विभागाने छापे टाकले. परंतु, आता मोठे व्यावसायिक जुना स्टॉक किंवा घरगुती टाक्यांचा वापर करत असल्याचे दिसत आहे. त्यातच मागचे तीन दिवस घरगुती सिलिंडरचाही कंपन्यांकडून वितरकांना पुरवठा झाला नाही. घरपोच सिलिंडर वितरण प्रणालीही विस्कळित झाली आहे. ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली बंद झाल्याने ग्राहकांना एजन्सीवर जात सिलिंडरसाठी एजन्सी व गोदामांत चकरा माराव्या लागत आहेत..Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल, डिझेलची अघोषित टंचाई? पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा.पेट्रोल पंप कोरडेठाकभारत पेट्रोलिअम, हिंदुस्तान पेट्रोलिअम, इंडियन ऑइल या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल उत्पादक कंपन्या त्यांच्या वितरकांना (पेट्रोल पंपचालक) क्रेडिटवर (उधारीवर) पेट्रोेल - डिझेल देत. १२ हजार किंवा २० हजार लिटरचे पेट्रोल - डिझेलचे टॅंकर आणल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कंपनीला पैसे टाकले जात. आता उधारी बंद केल्याचा परिणाम अधिक गडद झाला आहे. अगोदर पाडवा, त्यानंतर रमजान आणि रविवार अशा सुट्या आल्याने बॅंक व्यवहार बंद राहिले. तसेच, पंपावरील कर्मचाऱ्यांच्याही सुट्यांचा परिणाम असल्याचे पंप चालक सांगतात. परिणामी रविवार दुपारपासून शहरातील प्रमुख पेट्रोल पंपावर डिझेल व पेट्रोल संपलेले होते. त्यामुळे वाहनचालकांची मोठी कसरत होताना दिसत आहे. साठा असलेल्या ठिकाणी वाहनचालकांच्या रांगा लागल्या आहेत..Sangamner fuel Shortage: संगमनेरमध्ये इंधन भरण्यासाठी दुचाकींच्या रांगा; दर वाढण्याची भीती? अनेक पंपांचा साठा संपला!."वितरकांकडून इंधन साठा व पुरवठ्याबाबत आढावा घेतला. मागील दोन दिवसांच्या सुट्यांमुळे इंधनाचे टॅंकर पोचले नाहीत. त्यामुळे काही पंपांवर इंधन नव्हते. मात्र, आज रात्रीपर्यंत इंधन साठा पोचेल, अशी माहिती वितरकांनी दिली आहे."- शिवकुमार स्वामी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीडगॅस प्रकल्प प्रथमच बंददरम्यान, पूर्वी रविवार किंवा सणांच्या दिवशीही छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, पुणे येथे असलेले गॅस सिलिंडर प्रकल्प सुरू असत. यंदा प्रथमच सण व सुटीच्या दिवशी उत्पादन बंद झाले आहे. सोमवारी वितरकांची वाहने सिलिंडर आणण्यासाठी रवाना झाली आहेत..रोज तीन लाख लिटर पेट्रोल, नऊ लाख लिटर डिझेलजिल्ह्यात रोज तीन लाख लिटर पेट्रोल आणि साधारण नऊ लाख लिटर डिझेल लागते, असे वितरक भूषण झोडगे म्हणाले. मागचे दोन दिवस टंचाईच्या अफवेमुळे वाहनचालकांनी टाक्या फुल्ल केल्याचाही परिणाम साठा संपण्यावर झाला आहे. आता वाहने इंधन आणण्यासाठी गेल्याचे भूषण झोडगे म्हणाले. दरम्यान, रिलायन्सच्या वितरकांना मुंबई तर भारत पेट्रोलिअमच्या वितरकांना सोलापूर तर हिंदुस्तान पेट्रोलिअमच्या वितरकांना पुण्याहून इंधन आणावे लागते, असे वितरक विजयकुमार लाटे यांनी सांगितले.बल्क विक्रीवर चापआता जरी क्रेडिट व सुट्यांमुळे इंधनाची टंचाई असल्याचे सांगितले जात असले तरी इंधन उत्पादनावर युद्धाचा परिणाम झाल्याचे स्पष्ट आहे. पंपांवरून पूर्वी ५०० किंवा १००० लिटर पेट्रोल, डिझेल विकले जाई. आता अशी बल्क विक्री बंद करण्याच्या सूचना तेल उत्पादक कंपन्यांने वितरकांना दिल्या आहेत.