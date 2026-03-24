छत्रपती संभाजीनगर

Beed Fuel Shortage: आता पेट्रोल-डिझेल टंचाईच्या झळा; दोन दिवसांच्या सुट्या, वितरकांना कंपन्यांकडून क्रेडिट बंद; दिलासा मिळण्याची शक्यता

Beed Petrol and Diesel Shortage: बीड जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा स्पष्ट झाला आहे. मागील दोन दिवसांच्या सुट्या आणि वितरकांसाठी क्रेडिट बंद झाल्यामुळे अनेक पंप कोरडे झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड: इराण-इस्राईल-अमेरिका युद्धाचे दृश्य परिणाम आता अधिकच गडद झाले आहेत. सुरवातीला व्यवसायिक गॅस सिलिंडरची टंचाई घरगुती सिलिंडरपर्यंत पोचली. आता तर पेट्रोल पंपांवरही इंधनाचा तुटवडा स्पष्टपणे दिसत आहे. रविवार (ता. २२) दुपार पासून सोमवारीही (ता. २३) प्रमुख पेट्रोल पंप इंधन नसल्याने बंद होते.

कंपन्यांकडून वितरकांना मिळणारे क्रेडिट (उधारीवर पेट्रोल - डिझेलचे टॅंकर) बंद झाले असून मागील दोन दिवस रमजान, रविवार सुट्यांमुळे वितरक बॅंकांतून कंपन्यांना पैसे पाठवू शकले नसल्याचा परिणाम रविवारी जिल्ह्यात दिसून आला.

