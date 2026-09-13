छत्रपती संभाजीनगर

चिंतेचे ढग हटले! दोन महिन्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर बीडमध्ये पावसाची हजेरी

चिंतेचे ढग हटले! दोन महिन्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर बीडमध्ये पावसाची हजेरी
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चिंतेचे ढग हटले; बीडमध्ये २ महिन्यांनंतर पावसाची हजेरी -- बीड, ता. १३ : गेल्या दोन महिन्यांपासून पावसाने दडी मारल्यामुळे चिंतेत सापडलेल्या जिल्ह्यातील बळिराजाला अखेर दिलासा मिळाला आहे. श्री गणेशाच्या आगमनापूर्वीच रविवारी (ता. १३) जिल्ह्याच्या विविध भागांत पावसाने हजेरी लावल्याने करपणाऱ्या पिकांना नवसंजीवनी मिळाली आहे. मात्र, महावेध पोर्टलच्या अधिकृत पर्जन्यमान अहवालानुसार, जिल्ह्यात यंदा आतापर्यंत सरासरीच्या केवळ ५४.२ टक्केच पाऊस झाला असून मागील वर्षाच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण अत्यंत चिंताजनक आहे. जिल्ह्यात जून ते सप्टेंबर दरम्यान ५६६.१ मिमी सरासरी पाऊस अपेक्षित असतो; परंतु आजपर्यंत केवळ ३०६.६ मिमी (५४.२%) पावसाची नोंद झाली. मागील वर्षी याच तारखेपर्यंत तब्बल ४९२.९ मिमी म्हणजेच ८७.१ टक्के पाऊस झाला होता. मागच्या २४ तासांत जिल्ह्यात सरासरी १०.१ मिमी पाऊस झाला असून सर्वाधिक हजेरी गेवराई (१८.७ मिमी), आष्टी (१६.२ मिमी) आणि शिरूर कासार (१४.८ मिमी) तालुक्यात लागली आहे. आकडेवारीनुसार, केज तालुक्यात आजवर सर्वाधिक ८१.९ टक्के पाऊस झाला तर गेवराई (४०.६%) आणि वडवणी (४१.८%) तालुक्यांत परिस्थिती बिकट आहे. दोन महिन्यांच्या खंडानंतर आलेल्या या पावसामुळे विहिरी व भूजल पातळी वाढण्यास मदत होईलच, शिवाय वाळत असलेल्या पिकांना मोठा आधार मिळाला आहे. तथापि, धरणे आणि प्रकल्प भरण्यासाठी सप्टेंबरच्या उर्वरित दिवसांत मोठ्या पावसाची अत्यंत गरज आहे.

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