नितीन चव्हाण बीड, : जिल्ह्यातील रेशन दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा अभाव असल्यानेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत मनमानी आणि काळ्या कारभाराने कळस गाठला आहे. प्रत्येक रेशन दुकानात सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक केल्यास धान्य वाटपातील काळाबाजार, अवैध वसुली आणि गरिबांच्या हक्काच्या धान्यावर मारला जाणारा डल्ला एका झटक्यात थांबू शकतो. मात्र, कॅमेऱ्याची नजर नसल्याने आणि दुकानांबाहेर ना डिजिटल बॅनर, ना स्पष्ट फलक अशी अवस्था असल्याने संपूर्ण रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकतेची ऐशीतैशी झाली आहे. त्यातच काही दुकानदार वाहतूक खर्च आणि हमालीच्या नावाखाली प्रतिव्यक्ती चक्क दहा रुपये उकळत असल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आल्याने रेशन दुकाने आता अविश्वास आणि तक्रारींच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत..गरीब आणि गरजू कुटुंबांना दोन वेळच्या अन्नाचा आधार ठरणारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी लुटीचे केंद्र बनत चालली आहे की काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. शासनाच्या नियमांनुसार रेशन दुकानांमधून मिळणारे धान्य ठरलेल्या नाममात्र दरात किंवा मोफत योजनेंतर्गत वितरित केले जाते. असे असतानाही काही दुकानदार कार्डधारकांकडून प्रत्येक व्यक्तीमागे दहा रुपये वसूल करत असल्याचा गंभीर आरोप एका तक्रारदार कार्डधारकाने केला आहे. हा पैसा वाहतूक खर्च आणि हमालीच्या नावाखाली मागितला जात असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. कष्टकरी आणि मोलमजुरी करून पोट भरणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबांसाठी हा अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड ठरत आहे. ही वसुली नेमक्या कोणत्या शासकीय नियमाच्या आधारे केली जाते, असा थेट सवाल विचारला जात आहे. या लुटीविरोधात तक्रार नेमकी कोठे करायची याची स्पष्ट माहिती नसल्याने, गोरगरीब कार्डधारक निमूटपणे पैसे मोजून धान्य घेण्यास मजबूर होत आहेत..रेशन दुकानांमध्ये केवळ अवैध वसुलीच नाही, तर माहितीचा अक्षरशः अंधार पसरला आहे. शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक रेशन दुकानाबाहेर धान्याचे दरपत्रक, उपलब्ध साठा, वाटपाचे वेळापत्रक आणि तक्रार निवारण यंत्रणेचा तपशील दर्शवणारे स्पष्ट फलक किंवा डिजिटल बॅनर लावणे नागरिकांना हक्काची माहिती देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते. परंतु, जिल्ह्यातील बहुतांश रेशन दुकानांमध्ये या मूलभूत बाबींचाच पूर्णतः अभाव आहे. ना वेळापत्रकाचा पत्ता, ना दरपत्रकाची माहिती; यामुळे सामान्य ग्राहक पूर्णपणे संभ्रमात सापडला आहे. माहितीच्या याच अंधारामुळे गैरसमज वाढत असून, अनेक ठिकाणी मनमानी कारभाराला मोकळे रान मिळाले आहे. लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून जाणीवपूर्वक अनभिज्ञ ठेवले जात असल्याची तीव्र भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे..रेशन वितरण व्यवस्थेतील हा गोंधळ आणि अनियमितता रोखण्यासाठी केवळ कागदोपत्री सूचना आणि पोकळ आदेश पुरेसे नाहीत. प्रशासनाने कार्यालयातून बाहेर पडून प्रत्यक्ष दुकानांची पाहणी आणि कठोर तपासणी करण्याची नितांत गरज आहे. ज्या दुकानांमध्ये वाहतूक व हमालीच्या नावाखाली कार्डधारकांकडून अनावश्यक पैसे उकळले जात आहेत, तिथे तत्काळ पडताळणी करून संबंधित दुकानदारांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे. यासोबतच डिजिटल बॅनर, दरपत्रक फलक आणि रेशन दुकानांत सीसीटीव्ही सुविधेबाबत प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, जेणेकरून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंतचा लाभार्थी निर्भयपणे आणि सन्मानाने आपला हक्काचा धान्यसाठा मिळवू शकेल, अशी जोरदार मागणी होत आहे..अनियमिततेला कायमचा ब्रेकसध्या रेशन दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक नसले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारातील वाढत्या तक्रारी पाहता ‘तिसऱ्या डोळ्या’ची गरज प्रकर्षाने भासत आहे. दुकानात केवळ एक सीसीटीव्ही कॅमेरा कार्यरत झाल्यास संपूर्ण वितरण व्यवस्थेत सकारात्मक बदलांची मालिका सुरू होऊ शकते. धान्य नसल्याची कारणे सांगून लाभार्थ्यांना परत पाठवण्याचे प्रकार थांबतील. तसेच धान्य कमी तोलणे, निकृष्ट किंवा खराब दर्जाचे धान्य माथी मारणे आणि वाटपादरम्यान होणाऱ्या वादांना ठोस पुराव्यासह आळा बसेल. कॅमेऱ्याची नजर असेल तरच व्यवहार शिस्तबद्ध होऊन प्रत्येक महिन्याला नियमित व वेळेत धान्य मिळेल आणि संपूर्ण रेशन प्रक्रियेवर विश्वासार्हतेची मोहोर उमटेल..अवैध वसुलीचे जाळे; उपाय कधीमोफत किंवा शासकीय दरातील धान्यासाठी वाहतूक व हमालीच्या नावाखाली प्रतिव्यक्ती १० रुपयांची बेकायदेशीर वसुली.दुकानाबाहेर धान्याचे दरपत्रक, उपलब्ध साठा, वाटपाचे वेळापत्रक आणि तक्रार निवारण फलक अथवा डिजिटल बॅनरचा पूर्णतः अभाव.तक्रार कोठे करावी याची स्पष्ट माहिती नसल्याने मोलमजुरी करणाऱ्या गोरगरीब कार्डधारकांची निमूटपणे पिळवणूक.केवळ कागदोपत्री सूचनांऐवजी प्रत्यक्ष पाहणी, तपासणी आणि दोषी दुकानदारांची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे.रेशन माफियांनो, गरिबांचे तळतळाट पचवणार कसे?मराठवाडा दुष्काळात होरपळत असताना गोरगरिबांच्या आणि त्यांच्या निष्पाप मुलाबाळांच्या ताटात माती कालवण्याचं पाप कुणाला करावं वाटावं, यासारखं महापाप नाही; परंतु, अधिकारी, रेशन दुकानदार आणि रेशनिंगच्या धान्याचा काळाबाजार करणारे माफिया यांना दुष्कृत्याची भीती राहिलेली नाही. कारण या पापात राजकारण्यांचं आधाराचं बळ त्यांच्या पाठीशी आहे. राजकारण्यांचे हातही त्यात बरबटलेले आहेत. गरिबांच्या पोटात जाणारं सकस अन्नधान्य पळवून ते काळ्या बाजारात विकण्याचा रोग त्यांना जडलाय. या लोकांनी रेशनिंग व्यवस्थेचा धंदाच केला आहे. हे पाप कुणालाही फेडता येणार नाही. तुमचा हा काळाबाजार उठविण्यासाठी आता ‘सकाळ’ने एक पाऊल टाकलं आहे. आम्ही रोज रेशनिंग व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर प्रकाशझोत टाकणार आहोत. सरकारी व्यवस्थेतून गरिबांना दिलं जाणारं सकस अन्यधान्य आम जनतेच्या घरात जसंच्या तसं पोचलं पाहिजे. त्यात ना माती, दगड, कचरा असावा. ना किडलेले दाणे असावेत, हेच आमचं उद्दिष्ट. धान्यचोरांनाे, यातून तुम्हाला लवकर शहाणपण यावं, ही अपेक्षा आहे. मात्र, बाजारू माफियांनाे, हे पाप तुम्ही करीत राहिलात, तर त्याची कटू फळे तुम्हाला भोगावी लागतील. तुमच्या कृत्यांची सरकारने तुम्हाला शिक्षा द्यावी किंवा देऊ नये; पण सामान्य गरिबांचा तळतळाट नक्कीच तुमच्या घरापर्यंत येणार आणि तुम्हाला तो भोवणार, हे विसरू नका!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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