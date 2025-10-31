Beed Crime : बीडमध्ये चाललंय काय? दारू सुटावी म्हणून व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल केले अन् सकाळी झाला मृत्यू; अंगावर मारहाणीचे वळ

बीड : तरुणाला जडलेले दारूचे व्यसन सुटावे यासाठी कुटुंबीयांनी त्याला बुधवारी (ता. २९) रात्री उशिरा शहरातील आधार व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल केले. गुरुवारी (ता. ३०) सकाळी या केंद्रातून फोन आला आणि तुमच्या मुलाला दुखत असल्याचे सांगण्यात आले. कुटुंबीयांनी धाव घेतली तेव्हा तरुणाचा मृत्यू (Beed Crime News) झाल्याचे समोर आले. त्याचा चेहरा, पाठीवर मारहाणीचे वळ पाहून घातपाताचा संशय व्यक्त करत नातेवाईक आक्रमक झाले होते..इमामपूर (ता. बीड) येथील साईनाथ जगन्नाथ कदम (वय ३९) याला काल रात्री दहाच्या सुमारास येथील आधार व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल करण्यात आले होते. त्याला जडलेले दारूचे व्यसन सुटावे यासाठी कुटुंबीयांनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र, या केंद्रात आज सकाळी साईनाथ कदमचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली..Banjara Reservation : बंजारा समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याच्या नैराश्यातून उचललं टोकाचं पाऊल, विष पिऊन संपवलं जीवन.साईनाथला दुखत असल्याचे सांगत केंद्रातर्फे कुटुंबीयांना बोलावून घेण्यात आले. कुटुंबीय दाखल झाल्यावर केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देत तो जिल्हा रुग्णालयात असल्याचे सांगितले. याच ठिकाणी कुटुंबीयांनी चौकशी केली असता सकाळी नऊच्या सुमारास त्याचा मृतदेह जिल्ह्या रुग्णालयाच्या उत्तरीय तपासणी कक्षात ठेवण्यात आल्याचे समजले. त्यानंतर कुटुंबीय, नातेवाईक आक्रमक झाले. यावेळी या केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणीची मागणी त्यांनी केली. आमच्याकडे पासवर्ड वगैरे नसल्याचे सांगत केंद्रातील संबंधितांनी दुर्लक्ष केले..मारहाणीचे वळसाईनाथ कदम यास बुधवारी रात्री आधार व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल केल्यानंतर येथील कर्मचाऱ्यांकडून किंवा इतर व्यक्तींकडून त्याला बेदम मारहाण झाली असावी. यात गंभीर जखमी होऊन त्याचा मृत्यू झाला असावा. मागणी करूनही केंद्राने सीसीटीव्ही फुटेज दाखविले नाही, त्यामुळे हा संशयास्पद मृत्यू असल्याचे मत नातेवाइकांनी व्यक्त केले..आम्ही अकस्मात मृत्यूची नोंद घेण्यास तयार होतो. मात्र, मयत कुटुंबीयांच्या नातेवाइकांकडून अद्यापही तक्रार देण्यात आलेली नाही. अंत्यविधी झाल्यानंतर तक्रार देण्यास येणार असल्याचे म्हटले आहे. शवविच्छेदनाच्या अहवालानंतर पुढील करवाई केली जाईल.-किशोर पवार, पोलिस निरीक्षक, शिवाजीनगर पोलिस ठाणे, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.