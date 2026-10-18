पावसाळ्यात तब्बल तीन लाख नागरिकांची तहान टँकरवर

ऑक्टोबरमध्येच तब्बल २२५ टँकरने पाणीपुरवठा
दोन लाखांहून अधिक नागरिकांची तहान टँकरवर; ७२ विहिरींचे अधिग्रहण
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. १८ : जिल्ह्यात आतापासूनच पाणीटंचाईचे अत्यंत भीषण संकट उभे राहिले आहे. साधारणपणे मार्च-एप्रिल महिन्यात जाणवणारी उन्हाळ्याची दाहकता आणि पाणीटंचाईची झळ यंदा थेट ऑक्टोबर महिन्यातच जाणवू लागली आहे. सद्यस्थितीत प्रशासनावर संपूर्ण जिल्ह्यात तब्बल २२५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, शिरूर, पाटोदा आणि आष्टी या पाच प्रमुख तालुक्यांमधील तब्बल २ लाख १६ हजार १९१ नागरिकांची तहान सध्या केवळ आणि केवळ टँकरच्या पाण्यावर भागवली जात आहे.
यंदा पावसाळ्यात पावसाचे प्रमाण अत्यंत अपुरे राहिल्याने आणि परतीचा पाऊसही न झाल्याने भूजल पातळी कमालीची वेगाने खालावली आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील आणि वाड्या-वस्त्यांमधील पारंपरिक जलस्रोत, विहिरी पूर्णपणे आटल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना आणि नागरिकांना वणवण भटकंती करावी लागत आहे. पाण्यासाठी गावांमध्ये रक्ताचे पाणी करण्याची वेळ गावकऱ्यांवर आली आहे. सद्यस्थितीचा विचार केल्यास, गेवराई तालुक्यात सर्वाधिक ९६ टँकर, तर त्यापाठोपाठ आष्टी तालुक्यात ८६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. या दोन तालुक्यांमधील ग्रामीण भागाची स्थिती अत्यंत स्फोटक आणि गंभीर बनली आहे. याशिवाय बीड, शिरूर आणि पाटोदा तालुक्यांतही टँकरची मागणी आणि संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पिण्याच्या पाण्यासोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचा प्रश्नही आतापासूनच ऐरणीवर आला आहे.
पाणीटंचाईच्या या प्रचंड आगीवर मलम लावण्यासाठी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने तात्पुरती उपाययोजना म्हणून युद्धपातळीवर पावले उचलली आहेत. पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी आतापर्यंत जिल्ह्यातील तब्बल ७२ खाजगी विहिरी आणि बोअरवेल्स प्रशासनाने अधिग्रहित केल्या आहेत. या अधिग्रहित केलेल्या जलस्रोतांच्या माध्यमातून टँकर भरून तहानलेल्या गावांना आणि वाड्यांना पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले जात आहे. मात्र, टँकरची सातत्याने वाढणारी संख्या पाहता, उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करणे आणि प्रत्येक तहानलेल्या गावाला वेळेवर व नियमित पाणीपुरवठा करणे, हे प्रशासनासमोर एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.
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सहा तालुक्यांत अद्याप टँकर नाहीत, पण धास्ती कायम
जिल्ह्यातील गेवराई, बीड, शिरूर, पाटोदा व आष्टी या पाच तालुक्यांमध्ये टंचाईचे चटके तीव्रतेने बसत असतानाच वडवणी, अंबाजोगाई, केज, परळी, धारूर व माजलगाव या उर्वरित सहा तालुक्यांमध्ये सध्या थोडासा दिलासा आहे. या तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमान तुलनेने थोडे बरे झाल्याने तिथे सद्यस्थितीत टँकर सुरू करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, पावसाळ्यातील एकूण तूट पाहता या तालुक्यांमधील काही गावांकडून आता प्रशासनाकडे टँकरची मागणी केली जाऊ लागली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत तिथेही टँकर सुरू करावे लागण्याची दाट शक्यता प्रशासकीय पातळीवर वर्तवली जात आहे.
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तातडीचे उपाय गरजेचे
उन्हाळा अधिकृतरीत्या सुरू होण्यापूर्वीच ऑक्टोबर महिन्यात टँकरची संख्या अडीचशेच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याने, बीड जिल्ह्यातील या जलसंकटावर तातडीने उपाययोजना करण्याची अत्यंत निकडीची गरज निर्माण झाली आहे.