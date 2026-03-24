Beed News: प्रकल्पांचा तळ; अन् प्रशासकीय यंत्रणा सुस्त; टंचाई निवारण आराखड्याला मिळेना मुहूर्त; जनतेचे हाल ; ढिसाळ नियोजनावर सवाल

बीड: मार्च महिन्याच्या सुरुरवातीपासूनच उन्हाचा तडाखा वाढू लागल्याने बीड जिल्ह्यातील जलसाठ्यांनी तळ गाठण्यास सुरवात केली आहे. जिल्ह्यातील लघु, मध्यम आणि मोठ्या प्रकल्पांतील पाणीसाठा दिवसेंदिवस झपाट्याने घटत असून, ग्रामीण भागात आतापासूनच भीषण टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे, परिस्थिती गंभीर होत असताना आणि बाष्पीभवनाचा वेग वाढत असतानाही जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने अद्याप टंचाई निवारण आराखडा अंतिम केला नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बिंदुसरासह काही प्रकल्पांत पाणी साचले होते. त्यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या महापुरामुळे माजलगाव, मांजरा, सिंदफना, कुंडलिका, बोरणा, बोधेगाव, बेलपरा, महासांगवी, मेहकरी आणि कडा यांसारखे सर्वच महत्त्वाचे प्रकल्प तुडुंब भरून सांडव्यावरून वाहत होते. मात्र, यंदा पावसाळ्यातील हा साठा उन्हाळ्याच्या सुरवातीलाच निम्म्यावर आला आहे..प्रकल्पांत आजघडीला केवळ ४३४ दलघमी एवढाच पाणीसाठा शिल्लक असून तो ५६ टक्क्यांवर स्थिरावला आहे. वाढते तापमान ३५ अंशांच्या पार गेल्याने बाष्पीभवनासह प्रकल्पांतून होणारा अवैध पाणीउपसाही चिंतेचा विषय ठरत आहे..प्रमुख प्रकल्पांतील पाणीसाठा: सद्यस्थिती (टक्क्यांत)जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांची पाणीपातळी झपाट्याने खाली जात आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार, माजलगाव ७०.१३%, बिंदुसरा ५७.०८%, सिंदफना ५८.५९%, महासांगवी १४.७८%, रुटी ३४.७७%, वाघेबाभुळगाव ६.९२% आणि कांबळी २९.९३% इतकाच साठा शिल्लक आहे. वाघेबाभुळगाव आणि महासांगवी सारख्या प्रकल्पांनी आताच तळ गाठल्याने येणाऱ्या एप्रिल आणि मे महिन्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. विहिरी आणि विंधन विहिरींच्या पाणीपातळीतही मोठी घट झाल्याने टँकरची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे..वणवण भटकावे लागण्याची शक्यताजिल्ह्यात उन्हाळ्याच्या झळा तीव्र होत असतानाही पाणीटंचाई निवारणासाठीचा जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तयार करावयाचा आराखडा अद्यापही अंतिम झालेला नाही. टँकर सुरू करणे, खाजगी विहिरी अधिग्रहित करणे, बोअरवेल दुरुस्ती आणि पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल यांसारख्या अत्यावश्यक उपाययोजनांचे नियोजन या आराखड्यात केले जाते. मात्र, जिल्हा परिषदेने अद्याप महसूल विभागाकडे हा आराखडा पाठविलेला नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टंचाई विभागाचे सुनील आखाडे यांनी स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात बैठकीत कार्यकारी अभियंता बीडकर यांना कल्पना देऊनही अद्याप हालचाली मंदावलेल्याच आहेत. शासनाची मान्यता मिळण्यास विलंब झाल्यास ऐन उन्हाळ्यात बळीराजा आणि सामान्य नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार आहे.