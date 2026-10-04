IndiGo Flight : विमानात महिला प्रवाशाची प्रकृती बिघडली;दिल्ली-ऐजवाल विमान प्रवासातील घटना; डॉ. कराडांनी केले उपचार

छत्रपती संभाजीनगर, : दिल्लीहून ऐजवालकडे जाणाऱ्या ‘इंडिगो’च्या विमानात एका महिला प्रवाशाची अचानक प्रकृती बिघडल्यानंतर, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री तथा बालरोग शल्यचिकित्सक डॉ. भागवत कराड यांनी तातडीने वैद्यकीय मदत करत तिचे प्राण वाचवले. डॉ. कराड सकाळी ८.३० च्या फ्लाइटने शनिवारी (ता. तीन) मिझोरमकडे जात होते. सकाळी १०.२० च्या सुमारास विमानातील एका ३५ वर्षीय किडनी विकारग्रस्त महिला प्रवाशाला श्वास घेण्यास प्रचंड त्रास होऊ लागला. त्यांची ऑक्सिजन पातळी अवघ्या ३४ टक्क्यांपर्यंत घसरली होती. .नाडीचा वेग प्रतिमिनिट १५१ वर पोचला होता. विमानातील कर्मचाऱ्यांनी मदतीचे आवाहन करताच डॉ. कराड यांनी रुग्णाकडे धाव घेतली. विमानात उपलब्ध असलेल्या कृत्रिम ऑक्सिजनचा पुरवठा त्यांनी दोन लिटरवरून चार लिटर प्रतिमिनिट असा वाढविला. विमानातील आणखी एक फिजिशियन आणि सर्जनच्या मदतीने महिलेला ग्लुकोज आणि आयव्ही देण्याची तयारी करण्यात आली..प्रकृतीतील चढ-उतार लक्षात घेता त्यांना तोंडावाटे औषध आणि स्प्रे देण्यात आला. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर ‘अॅम्ब्यू बॅग’च्या साह्याने कृत्रिम श्वसन देण्यात आले. विमानातील मर्यादित परिस्थितीमुळे ‘इंट्यूबेशन’चा प्रयत्न शक्य झाला नाही. मात्र, दीड तास अथक प्रयत्न करून रुग्णाची प्रकृती स्थिर ठेवण्यात आली..डॉक्टरांनी वैमानिकाशी समन्वय साधून आइजोल विमानतळावर वैद्यकीय पथक आणि रुग्णवाहिका सज्ज ठेवली. विमान उतरताच महिलेला ऑक्सिजन पुरवठ्यासह तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे दीड तास उपचार केल्यानंतर पुढील उपचारांसाठी रुग्णालयात भरती करण्यात आले. आपत्कालीन परिस्थितीत उपलब्ध साधनांचा पुरेपूर वापर करून शक्य ते सर्व वैद्यकीय प्रयत्न केल्याची माहिती डॉ. कराड यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.