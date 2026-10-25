भाजीमंडईत आवक घटली, किरकोळ बाजार तेजीत
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शहरात टोमॅटो, बटाटे, कांद्यापासून पालेभाज्यांपर्यंत काही अंशी भाववाढ
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छत्रपती संभाजीनगर, ता. २५ : पाण्याअभावी भाजीपाल्याचे उत्पादन घटल्याने जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भाजीमंडईत आवक कमी झाली आहे. परिणामी, शहरातील किरकोळ बाजारात भाजीपाल्याच्या भावात वाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
शहरातील किरकोळ भाजीपाला बाजारात रविवारी (ता. २५) लसूण प्रतिकिलो ४०० रुपये, अद्रक २४० रुपये, तर लिंबाचे भाव २०० रुपयांपर्यंत नोंदले गेले. नियमित वापरातील बटाटा, कांदा, टोमॅटो, भेंडी, गाजर यांसह बहुतांश भाज्यांच्या भावातही काहीशी वाढ झाली. बाजारात बटाट्याचे दर प्रतिकिलो ३० रुपये, कांदा ६० रुपये, भोपळा आणि काकडी ५० वरून ६० रुपये, तर टोमॅटो ५० रुपये आहे. वांगी आणि गाजराचे भाव ८० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोचले आहेत. भेंडी ६० वरून ८० रुपये, कारले ८० रुपये, कोबी ५० वरून ६० रुपये, तर फ्लॉवर आणि वालाचे भाव प्रतिकिलो ८० रुपये आहेत. गिलके, हिरवी मिरची आणि सिमला मिरचीसाठीही प्रतिकिलो ८० रुपये ग्राहकांना मोजावे लागत आहेत.
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लसूण, अद्रक २४० रुपयांवर
भाजीला फोडणी देण्यासाठी लागणाऱ्या पदार्थांचेही भाव वाढले आहेत. लसूण २५० ते ४०० रुपये, अद्रक २४० रुपये, तर लिंबाचे भाव प्रतिकिलो २०० रुपयांपर्यंत पोचले आहेत. शेवगा १०० वरून १२० रुपये, तर दिलपसंद ८० वरून १०० रुपये प्रतिकिलोवर पोचला आहे. कंटुले २०० रुपये, तर श्रावण घेवडा १२० रुपये प्रतिकिलोने मिळत आहे.
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मेथीची जुडी २५, तर कोथिंबीर २० रुपयांना
पालेभाज्यांमध्ये मेथीची जुडी २५ रुपये, कोथिंबिरीची जुडी २० रुपये, तर चुका, शेपू, पालक, करडी आणि तांदुळजा १५ रुपयांना मिळत आहे.
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भाजीपाल्याचे आजचे भाव (प्रतिकिलो, रु.)
बटाटे - ३०
कांदा - ६०
भोपळा - ६०
काकडी - ६०
टोमॅटो - ५०
वांगे - ८०
भेंडी - ८०
गाजर - ८०
कारले - ८०
कोबी - ६०
फ्लॉवर - ८०
वाल - ८०
गिलके - ८०
हिरवी मिरची - ८०
सिमला मिरची - ८०
दिलपसंद - १००
लिंबू - २००
दोडके - ८०
शेवगा - १२०
अद्रक - २४०
लसूण - २५० ते ४००
श्रावण घेवडा (बिन्स) - १२०
कंटुले - २००