Bhoom Crime : चिंचपूरमध्ये गर्भवती महिलेचा जबरदस्तीने गर्भपात, डॉक्टर अटकेत; भूम तालुक्यातील धक्कादायक घटना

The Allegation of Forced Abortion : धाराशिव जिल्ह्यातील चिंचपूर (ढगे) येथील डॉ. नंदकुमार रामलिंगप्पा स्वामी (वय ५७) यांनी पाच महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला जबरदस्तीने गर्भपाताची गोळी खायला लावून तिचा गर्भपात घडवून आणल्याप्रकरणी भूम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल.
Doctor Allegedly Forced a Five-Month Pregnant Woman to Abort Her Child in a Car at His Farm.

सकाळ वृत्तसेवा
भूम : पाच महिन्याच्या गर्भवती महिलेचा जबरदस्तीने गर्भपात करण्यात आला असून,याप्रकरणी संबंधित डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक माहिती अशी की चिंचपूर (ढगे )

