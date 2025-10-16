Bhoom Crime : चिंचपूरमध्ये गर्भवती महिलेचा जबरदस्तीने गर्भपात, डॉक्टर अटकेत; भूम तालुक्यातील धक्कादायक घटना

भूम : पाच महिन्याच्या गर्भवती महिलेचा जबरदस्तीने गर्भपात करण्यात आला असून,याप्रकरणी संबंधित डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक माहिती अशी की चिंचपूर (ढगे ).येथील एका डॉक्टरने पाच महिन्याच्या गर्भवती महिलेचा जबरदस्तीने गर्भपात घडवून आल्याची घटना घडली असून, या घटनेत प्रकरणी भूम पोलीस ठाण्यात संबंधित डॉक्टरा विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे .मिळालेल्या माहितीनुसार ,आरोपी डॉ .नंदकुमार रामलिंगप्पा स्वामी ( वय - ५७ वर्षे )रा .चिचपुर ढगे तालुका भूम जिल्हा धाराशिव हल्ली मुक्काम दत्तनगर बार्शी जिल्हा सोलापूर यांनी १२ ऑक्टोंबर ते १३ ऑक्टोंबर दरम्यान चिंचपूर ढगे येथील आपल्या शेतात फिर्यादी सविता संतोष बनसोडे ( वय - २५ वर्षे ) रा .विजोरा तालुका वाशी जिल्हा धाराशिव या महिलेला गाडीत झोपवून ,गाडीत असलेल्या वैद्यकीय उपकरणाद्वारे तपासणी केली ..Pune News: अनधिकृत नळजोड तोडण्यास सुरुवात; गळती शोधण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई, नोटीस बजावण्यासही गती.फिर्यादी हे पाच महिन्याची गर्भवती असतानाही,डॉक्टर स्वामी यांनी तिला गर्भपातासाठी औषध ( गोळी ) खाण्यास भाग पाडले .ती गोळी घेतल्याने फिर्यादीच्या पोटात तीव्र वेदना सुरू झाल्या व आकर्तेचा गर्भपात झाला. यानंतर फिर्यादीच्या पतीने त्या डॉक्टरांच्या शेतात अर्भक पुरले..याबाबत विचारणा केल्यावर झालेल्या वादात डॉक्टरांनी फिर्यादीच्या पतीस्मरण केल्याचे फिर्यादीने आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी सविता बनसोडे यांनी १५ ऑक्टोंबर २०२५ रोजी दिलेल्या फिर्यादीवरून भूम पोलीस ठाण्यात भा द वी कलम ८९ , २३८ तसेच ३ ( ५ ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस या घटनेचा पुढील तपास करत आहोत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.