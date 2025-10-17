छत्रपती संभाजीनगर

Bidkin Accident : चितेगावजवळ दुचाकी अपघात; माळीवाडा येथील युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू

Tragic End to Diwali Vacation: The Incident : बिडकीन-चितेगाव मार्गावर अज्ञात वाहनाच्या धडकेमुळे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटून झालेल्या अपघातात माळीवाडा (खुलताबाद) येथील २८ वर्षीय आकाश हेकडे याचा मृत्यू झाला.
Youth returning for Diwali holiday killed in tragic Bidkin bike accident.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
बिडकीन : चितेगावजवळ अज्ञात वाहनाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटून झालेल्या अपघातात माळीवाडा (ता. खुलताबाद) येथील आकाश प्रकाश हेकडे (वय २८) हा युवक गंभीर जखमी झाला. उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता मध्यरात्रीच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झाला.

