Bidkin Accident : चितेगावजवळ दुचाकी अपघात; माळीवाडा येथील युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू

बिडकीन : चितेगावजवळ अज्ञात वाहनाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटून झालेल्या अपघातात माळीवाडा (ता. खुलताबाद) येथील आकाश प्रकाश हेकडे (वय २८) हा युवक गंभीर जखमी झाला. उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता मध्यरात्रीच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झाला..हा अपघात बिडकीन–छत्रपती संभाजीनगर मार्गावरील चितेगाव येथील व्हिडिओकॉन कंपनीसमोर झाला. आकाश हेकडे हा पुणे येथे नोकरी करत होता. दोन दिवसांपूर्वीच दीपावली निमित्त सुट्टीसाठी गावाकडे आला होता. लवकरच त्याचे लग्न ठरले होते, अशी माहिती नातेवाईकांनी दिली..Karad Crime: वडूजच्या काटकर हॉस्पिटलवर गुन्हा; रुग्णांना लॅबोरेटरीचे बनावट अहवाल दिल्याचा प्रकार; कऱ्हाड पोलिस ठाण्यात फिर्याद.घटनेनंतर बिडकीन येथील जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य संस्थेची रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली. स्थानिकांच्या मदतीने जखमीला तातडीने उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात हलवण्यात आले. बिडकीन पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.