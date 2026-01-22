Kannad Elections : सायगावमध्ये थरार; दोन पिस्तूलसह गोळीबार करणाऱ्या तरुणाला बर्दापूर पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या!

बर्दापूर : अंबाजोगाई तालुक्यातील सायगाव येथे २१ जानेवारी रोजी पहाटे दोनच्या सुमारास बेकायदेशीर पिस्तूलमधून गोळीबार करणाऱ्या सय्यद अहमदअली मुब्बशीरअली हाशमी या ३५ वर्षीय तरुणाला बर्दापूर पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपीने विनापरवाना घातक शस्त्रे बाळगून लोकांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल अशा पद्धतीने गोळीबार केल्याने परिसरात मोठी दहशत निर्माण झाली होती. पोलीस हवालदार गणेश विक्रम तांदळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे..Pune Crime: 'घरफोडीत चोरीला गेलेला ३ लाख ८७ हजाराचा मुद्देमाल फिर्यादीला सुपुर्द'; ओतूर पोलिसांची काैतुकास्पद कामगिरी...बर्दापूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कांबळे आणि पोलीस उपनिरीक्षक रमेश घुले यांच्या पथकाने ही धडाकेबाज कारवाई केली. झडती दरम्यान आरोपीकडे 'मेड इन युएसए' बनावटीची ९ एमएम पिस्टल, 'मेड इन जपान' बनावटीची रिव्हॉल्वर, तीन जिवंत काडतुसे आणि एक मोटारसायकल असा एकूण १ लाख ३३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आरोपीवर शस्त्र अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहिता कलम ११० अन्वये कारवाई केली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक रमेश घुले पुढील तपास करत असून ही शस्त्रे कोठून आली याचा शोध घेतला जात आहे..सदरची कामगिरी मा.पोलीस अधिक्षक नवनीत कॉवत , अपर पोलीस अधिक्षक श्रीमती चेतना तिडके , सहा पोलीस अधिक्षक ऋषिकेश शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सपोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कांबळे , सा .पोलीस उपनिरीक्षक रमेश घुले,पोह श्रीमंगले, पोह आरदवाड, पोह फड,पोह राठोड,पोह राठोड पोह तांदळे ,पोअ घोरपडे, पोअ म्हेत्रे, पोअ सिरसाट यांच्या पथकाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.