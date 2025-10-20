बोधगयेतील महाबोधी महाविहार आमच्या हवाली का केलं जात नाही? 'रामजन्मभूमी'चा दाखला देत भीमराव आंबेडकरांचा थेट सवाल

छत्रपती संभाजीनगर : बोधगया येथील महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या (Mahabodhi Temple) ताब्यात देण्यात यावे, या मागणीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे. रामजन्मभूमी देशातील कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचा विषय असल्याचे सांगत ती हिंदूंच्या हवाली करण्यात आली. परंतु, बोधगयेतील महाबोधी महाविहार हा केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील कोट्यवधी बौद्धांच्या श्रद्धेचा आणि आस्थेचा विषय असतानाही ते आमच्या हवाली का केले जात नाही? त्यासाठी पुराव्यांची मागणी केली का केली जाते, असा खडा सवाल अखिल भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव आंबेडकर (Bhimrao Ambedkar) यांनी केला..बोधिसत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला आदर्श बौद्ध समाज निर्मितीसाठी धम्म प्रचार-प्रसाराच्या कार्याला वाहून घेतलेले भिक्खू करुणानंद थेरो यांचा रविवारी (ता.१९) महाथेरो विधान समारंभ आणि कठीण चिवरदान धम्मसोहळा मिलिंद महाविद्यालयाच्या मैदानावर मोठ्या उत्साहात पार पडला. सोहळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. सकाळी मिलिंद महाविद्यालय परिसरात डॉ. आंबेडकरांनी लावलेल्या बोधीवृक्षाजवळ परित्राण पाठ घेतल्यानंतर धम्म रॅली काढण्यात आली..MPSC Exam : 'एमपीएससी'चे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर; दहा परीक्षांचा समावेश, विद्यार्थ्यांना करता येईल अभ्यासाचे नियोजन.यानंतर भिक्खू करुणानंद यांचे २० वर्षावास झाल्यामुळे त्यांना महाथेरो ही पदवी देण्यात आली. डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या हस्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र, कठीण चिवरदान देऊन कार्याचा गौरव केला. यावेळी भिक्खू शरणानंद महाथेरो, भिक्खू प्राचार्य डॉ. खेमधम्मो, बोधी पालो, भिक्खू डॉ. उपगुप्त महाथेरो, भिक्खू विशुद्धानंदबोधी महाथेरो, विनय रक्खित महाथेरो, भिक्खू सुमनवन्नो महाथेरो, भिक्खू प्रा.डॉ. एम. सत्यपाल, भिक्खू एस. प्रज्ञाबोधी महाथेरो, भिक्खू धम्मबोधी महाथेरो यांच्यासह निमंत्रक प्रा. प्रदीप रोडे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष अनिल साबळे, मिलिंद महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. वैशाली प्रधान, स्मार्ट सिटीचे उपायुक्त रवींद्र जोगदंड, जिल्हा परिषदेचे प्रकल्प संचालक अशोक सिरसे, आंतरराष्ट्रीय गायक पावा, बांधकामचे अधीक्षक अभियंता एस.एस. भगत आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. या सोहळ्यासाठी देशभरातून हजारो उपासक, उपासिका सहभागी झाले होते. यशस्वितेसाठी पल्लवी पंकज बनसोडे, विनिता वसंतराव सातदिवे यांच्यासह उपासकांनी परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.