छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: छातीवर वार होऊनही वडिलांना वाचविण्यासाठी काढली दुचाकी! प्लॉटच्या वादातून अख्ख्या कुटुंबावर झाला होता हल्ला

Crime News: छत्रपती संभाजीनगरात प्लॉटच्या वादातून झालेल्या हल्ल्यात प्रमोद पाडसवान यांचा मृत्यू झाला. जखमी मुलगा रुद्रने स्वतःच्या जखमा दुर्लक्षून वडिलांना वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.
Chh. Sambhajinagar
Chh. Sambhajinagarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : आरोपींनी सोळा वर्षांच्या रुद्रच्या छातीवर वार केले होते. परंतु, स्वतःवर झालेल्या वारांची पर्वा न करता, रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या वडील प्रमोद यांना वाचविण्यासाठी त्याने घरातून चावी आणत थेट आपली दुचाकी काढली.

Loading content, please wait...
police
crime
aurangabad
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com