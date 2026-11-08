‘रामलिंग’ वाघाला तातडीने

शेतकऱ्यावर हल्ला करणाऱ्या
वाघाला जेरबंद करा : धस
आष्टी, ता. ८ (बातमीदार) : तालुक्यातील लोखंडवाडी परिसरात वाघाच्या हल्ल्यात शेतकरी देविदास टकले यांचा शनिवारी (ता. सात) मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाघाला जेरबंद करावे, अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.
यापूर्वीही याच वाघाच्या हल्ल्यात राजेंद्र गोल्हार या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला होता. आता पुन्हा एका शेतकऱ्याचा बळी गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार धस यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. वाघाचा माग काढण्यासाठी परिसरात तातडीने ट्रॅप कॅमेरे लावावेत, गस्त वाढवावी आणि रेस्क्यू टीम तैनात करून वाघाला पकडण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. वाघाचा बंदोबस्त होईपर्यंत दौलावडगाव जिल्हा परिषद गट आणि देवळाली पंचायत समिती गणातील नागरिकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन आमदार धस यांनी केले आहे.
मृत देविदास टकले यांच्या शोकाकुल कुटुंबीयांना शासनाकडून तातडीने आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे धस यांनी सांगितले. तसेच, आष्टी तालुक्यात तीव्र होत असलेला जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न लक्षात घेता दिवाळीनंतर तातडीने चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.