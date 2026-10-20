रोख रक्कम की रेशनचे धान्य!
एपीएल शेतकरी कुटुंबांना मिळणार नवा पर्याय; तत्काळ करा अर्ज
सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव, ता.२० : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत समाविष्ट नसलेल्या एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना रोख अनुदानाऐवजी थेट धान्य मिळण्याचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. विविध कारणांमुळे डीबीटीचा लाभ न मिळालेल्या किंवा रोख रकमेऐवजी प्रत्यक्ष धान्य हवे असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांनी प्राधान्य कुटुंब लाभ योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
शासकीय धोरणानुसार मार्च २०२३ पासून दरमहा १५० रुपये आणि एप्रिल २०२४ पासून प्रतिलाभार्थी १७० रुपये रोख रक्कम खात्यात जमा करण्याची योजना सुरू आहे. जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत ४४ हजार ३९८ पात्र शिधापत्रिकाधारक आणि १ लाख ७८ हजार ६१० लाभार्थी आहेत. त्यापैकी ३० हजार ५ शिधापत्रिकाधारकांना जुलै २०२५ पर्यंत लाभ वितरीत करण्यात आला आहे. मात्र, उर्वरित १४ हजार ३९३ शिधापत्रिकाधारकांना तांत्रिक वा विविध कारणांमुळे लाभ मिळालेला नाही.
.....
((पॉईंटर))
समावेशासाठी ‘हे’ आहेत प्रमुख निकष
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागासाठी ४४ हजार रुपये आणि शहरी भागासाठी ५९ हजार रुपयांच्या आत असावे.
- कुटुंब आयकर भरणारे नसावे, कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन नसावे आणि कुटुंबातील कोणताही सदस्य शासकीय सेवेत नसावा.
.........
((चौकट))
...असा करा अर्ज
गरजू शेतकरी कुटुंबांनी संबंधित तालुका तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज करावा. अर्जासोबत शिधापत्रिकेची प्रत आणि शिधापत्रिकेत नाव असलेल्या सर्व सदस्यांच्या आधार कार्डाची छायांकित प्रत जोडणे अनिवार्य आहे. अन्नधान्यापासून एकही गरजू कुटुंब वंचित राहू नये म्हणून पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा तत्काळ लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.