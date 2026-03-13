CET 2026: सीईटी २०२६ परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर – २४ मार्च ते ८ मे दरम्यान

छत्रपती संभाजीनगर: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने उच्च शिक्षण विभागांतर्गत होणाऱ्या सात सीईटी परीक्षांचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यापूर्वी २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या संभाव्य वेळापत्रकाच्या अनुषंगाने आता अंतिम तारखांची निश्चिती झाली आहे. त्यानुसार २४ मार्च ते ८ मे दरम्यान प्रवेश परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. .राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत एम.एड., बी.एड., एलएलबी, बी.पी.एड. यांसारख्या १७ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी या परीक्षा घेण्यात येतात. ऑनलाइन अर्ज यशस्वीरीत्या भरलेल्या उमेदवारांनी परीक्षांचे वेळापत्रक लक्षात घेऊन तयारी करावी, असे आवाहन सीईटी सेलने केले आहे..NTET 2026 Application: एनटीईटी 2026 अर्ज प्रक्रिया सुरू – वैद्यकीय पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी २ एप्रिलपर्यंत मुदत.उमेदवारांनी प्रवेशपत्र, परीक्षा केंद्र, वेळ आणि इतर महत्त्वाच्या सूचनांसाठी सीईटी सेलच्या अधिकृत संकेतस्थळाला नियमितपणे भेट द्यावी. तसेच, अभ्यासक्रमनिहाय अंतिम वेळापत्रक लक्षात घेऊन उमेदवारांनी तयारी पूर्ण करावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..Jalna Education: ताणावर मात! जालन्यातील विद्यार्थ्यांचा दहावी-बारावी परीक्षेला आत्मविश्वासपूर्ण सामना.परीक्षांचे वेळापत्रकएम.पी.एड. सीईटी : २४ मार्च एम.पी.एड. मैदानी चाचणी : २५ मार्च एम.एड. सीईटी : २५ मार्च बी.एड. (सामान्य व विशेष), बी.एड. ईएलसीटी सीईटी : २७ ते २९ मार्चएलएलबी (तीन वर्षे) सीईटी : १ ते २ एप्रिलबी.पी.एड. सीईटी : ४ एप्रिल बी.पी.एड. मैदानी चाचणी : ५ ते ७ एप्रिलबी.एड.-एम.एड. (तीन वर्षे) सीईटी : ९ एप्रिल एलएलबी (पाच वर्षे) सीईटी : ८ मे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.