Chhatrapati Sambhajinagar News : आव्हान असले तरी भविष्यकाळ आशादायक; ‘मराठी चित्रपटांचा बदलता चेहरा’ विषयावरील परिसंवादात व्यक्त झाला सूर

छत्रपती संभाजीनगर - ‘मराठी सिनेमा आशयाच्या पातळीवर समृद्ध होत असताना मराठी चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचविण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे. भविष्यकाळ आशादायक आहे’, असा प्रातिनिधिक सूर अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी (ता. २९) झालेल्या ‘मराठी चित्रपटांचा बदलता चेहरा’ या परिसंवादात सहभागी वक्त्यांच्या विचारांतून उमटला..मराठी सिनेमाच्या आशय, मांडणी, निर्मिती प्रक्रिया आणि प्रेक्षकांपर्यंत पोचण्याच्या आव्हानांवर सखोल चर्चा झाली. या परिसंवादात ‘साबरबोंड’चे दिग्दर्शक रोहन कानवडे, ‘आत्मपॅम्फ्लेट’चे दिग्दर्शक आशिष बेंडे आणि निर्माती तन्मयी देव यांनी सहभाग नोंदवला. संवादिका म्हणून नम्रता फलके यांनी काम पाहिले.यावेळी एमजीएम कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर अँड मीडियाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या एमजीएम इन्सपायर या अंकाचे महोत्सव संयोजन समितीचे अध्यक्ष नंदकिशोर कागलीवाल यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले..कोण काय म्हणाले...आशिष बेंडे - मला माझ्या वडिलांनी चित्रपटांची आवड लावली. शालेय नाटकांतून मिळालेल्या प्रोत्साहनामुळे अभिनयाकडे वळलो. मात्र, पुढे अभिनयापेक्षा मला दिग्दर्शन अधिक जवळचे वाटल्याने मी दिग्दर्शनाकडे वळलो. कथा सांगताना तटस्थपणे पाहून ती कोणत्या माध्यमात योग्य ठरेल, हे ठरवणे आवश्यक आहे. आज प्रेक्षकांपर्यंत सिनेमा पोचविण्याची गरज असून, मराठवाड्यात मराठी सिनेमा पाहण्याची भूक आहे. मात्र, पुरेशी चित्रपटगृहे आहेत का, हा प्रश्न आहे..रोहन कानवडे - ‘साबरबोंड’ या चित्रपटाला जगभरातील प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या प्रतिक्रियांना समृद्ध करणारा अनुभव आहे. या क्षेत्रात ठरवून आलो नाही. चित्रपट पाहताना हळूहळू आवड निर्माण झाली. वर्ष २००७ मध्ये मित्राचा मोबाइल वापरून पहिली शॉर्ट फिल्म बनवली. तेथून माझा प्रवास सुरू झाला. मी कोणता संदेश द्यायचा म्हणून चित्रपट बनवत नसून, त्यातून काय घ्यायचे हे प्रेक्षक ठरवत असतात. वैयक्तिक आयुष्यातील अनुभव, नातेसंबंध, लैंगिक ओळख याविषयी प्रामाणिकपणे मांडणी केली, तर कथा प्रेक्षकांपर्यंत पोचते, हा माझा अनुभव आहे..तन्मयी देव - कोणताही चित्रपट ठरवून तयार होत नाही. सुरवातीचे काही दिवस कल्पना, कथा आणि दिग्दर्शकाच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून असतात. निर्मात्याकडे केवळ आर्थिक क्षमता नव्हे, तर सर्जनशील समजही असणे आवश्यक आहे. दिग्दर्शकाची दृष्टी, कथा आणि क्रिएटिव्हिटीला पाठबळ देणे, हे निर्मात्याचे महत्त्वाचे काम असते..आज महोत्सवातशुक्रवारी (ता. ३०) सायंकाळी ५:३० ला विविध हिंदी, मराठी चित्रपटांत अविस्मरणीय भूमिका साकारणारे अष्टपैलू अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या प्रकट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. सुप्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी त्यांची मुलाखत घेतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.