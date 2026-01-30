छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : आव्हान असले तरी भविष्यकाळ आशादायक; ‘मराठी चित्रपटांचा बदलता चेहरा’ विषयावरील परिसंवादात व्यक्त झाला सूर

मराठी सिनेमा आशयाच्या पातळीवर समृद्ध होत असताना मराठी चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचविण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे.
AIFF Event Discussion

AIFF Event Discussion

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - ‘मराठी सिनेमा आशयाच्या पातळीवर समृद्ध होत असताना मराठी चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचविण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे. भविष्यकाळ आशादायक आहे’, असा प्रातिनिधिक सूर अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी (ता. २९) झालेल्या ‘मराठी चित्रपटांचा बदलता चेहरा’ या परिसंवादात सहभागी वक्त्यांच्या विचारांतून उमटला.

Loading content, please wait...
experts
Event
Discussion
Challenges
Marathi Films

Related Stories

No stories found.