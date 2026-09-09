छत्रपती संभाजीनगर

बोगस जनावरे दाखवून चारा डेपो लाटण्याचा डाव?

बोगस जनावरे दाखवून चारा डेपो लाटण्याचा डाव?
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चारा असतानाही बोगस नोंदी दाखवून ‘चारा डेपो’चा घाट आष्टी, ता. ९ (बातमीदार) : आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर तालुक्यांमध्ये जनावरांसाठी मुबलक चारा उपलब्ध असतानाही, केवळ शासकीय अनुदानाचा गैरवापर करण्यासाठी कागदोपत्री बोगस व अस्तित्वात नसलेली जनावरे दाखवून चारा डेपो सुरू करण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते राम खाडे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. चारा छावण्यांऐवजी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट अनुदान वर्ग करण्याची मागणी त्यांनी केली. आष्टी तालुक्यात सध्या जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध आहे. असे असतानाही केवळ राजकीय दबावाखाली महसूल व संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष गावात न जाता, बोगस व फुगवलेली जनावरांची संख्या दाखवून चारा डेपो मंजुरीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले. शासनाने राज्यातील सर्व पशुधनाचे इअर टॅगिंग करून त्यांची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री आकडेवारी दाखवून शासकीय निधीचा अपहार करण्याचे हे षडयंत्र उघडकीस आणण्याची मागणी होत आहे. तसेच रुटी मध्यम प्रकल्पातील पाणी जाणीवपूर्वक नदीपात्रात सोडले आणि वाळू काढण्यासाठी तलाव रिकामा केला. यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल झाली. या कामांची अधिकृत नोंद आष्टी तहसील कार्यालय अथवा पाटबंधारे उपविभागाकडे उपलब्ध नसल्याचा आरोपही राम खाडे यांनी निवेदनातून केला आहे.

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