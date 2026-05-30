Polytechnic Student Death : छ. संभाजीनगर हादरलं! "माझ्या मित्राच्या बहिणीला का छेडतोस?", संशयातून पॉलिटेक्निकच्या 17 वर्षीय विद्यार्थ्याचा निर्घृण खून, मुख्य संशयित फरार

-बाळासाहेब काळे करमाड : "तू माझ्या मित्राच्या बहिणीला का छेडतोस?" या संशयातून झालेल्या वादाचे पर्यवसान एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याच्या निर्घृण (student killed case) हत्येत झाले. अनिकेत अरुण राठोड (रा. शेवगा, ता. छत्रपती संभाजीनगर) या पॉलिटेक्निकच्या प्रथम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा धारदार चाकूने पोटात वार करून खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता.२९ ) सायंकाळी साडेसात वाजेदरम्यान दुधड-लाडसावंगी मार्गावरील दुधड शिवारात घडली..या प्रकरणी करमाड पोलिसांनी श्रीकांत विलास राठोड (२०) व अमोल संजय चव्हाण (दोघे रा. शेवगा) यांना अटक केली असून मुख्य आरोपी ओमकार मधुकर ताकपिरे (रा. फेरजळगाव ता. छत्रपती संभाजीनगर ) हा अद्याप फरार आहे. त्याच्या शोधासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिकेत राठोड हा रोटेगाव येथील पॉलिटेक्निक महाविद्यालयात प्रथम वर्षात शिक्षण घेत होता. गेल्या महिनाभरापासून ओमकार ताकपिरे हा स्वप्नील चांदणे यांच्या माध्यमातून अनिकेतला वारंवार फोन करून धमक्या देत होता. "तू माझ्या मित्राच्या बहिणीला का छेडतोस?" असा आरोप त्याच्यावर केला जात होता. मात्र, संबंधित मुलगी कोण आणि तक्रारीचे नेमके स्वरूप काय, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आली नव्हती..काही दिवसांपूर्वी समृद्धी महामार्ग परिसरात दोन्ही गट आमनेसामने आले होते. त्यावेळीही त्यांच्यात वाद झाला होता. त्यानंतर अनिकेतला जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..शुक्रवारी सायंकाळी अनिकेतला दुधड शिवारात बोलावण्यात आले. तेथे झालेल्या वादातून आरोपींनी त्याच्यावर धारदार चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप आहे. पोटात गंभीर वार झाल्याने अनिकेतला तातडीने ग्रामीण रुग्णालय, करमाड येथे उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.मृताचा मोठा भाऊ कुणाल अरुण राठोड यांच्या फिर्यादीवरून करमाड पोलिस ठाण्यात तिन्ही आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांची तातडीने कारवाईघटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी पूजा नांगरे, अंगुलीनिर्देश पथक तसेच करमाड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक भारत निकाळजे, गणेश वाघ, पोलिस अंमलदार शिवाजी मदेवाड, विजयसिंह जारवाल, संतोष चव्हाण, सोपान डकले, संतोष टिमकीकर, सुनील लहाने, विठ्ठल चव्हाण, दादासाहेब ढवळे व जयसिंग नागलोत यांच्या दोन स्वतंत्र पथकांनी तपासाची सूत्रे हाती घेतली. अवघ्या काही तासांत दोन आरोपींना ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आले. फरार आरोपीचा शोध सुरू असून त्यालाही लवकरच अटक करण्यात येईल, असा विश्वास पोलिस निरीक्षक राजपूत यांनी व्यक्त केला..पोलिस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कारघटनेनंतर शेवगा परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेत कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला. शनिवारी (ता. ३०) दुपारी अनिकेत राठोड याच्यावर शेवगा येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्ययात्रेला मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. आई-वडिलांचा आक्रोश पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले. एका होतकरू विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी अंत झाल्याने गावभर हळहळ व्यक्त होत आहे.