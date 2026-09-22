Chha.Sambhajinagar Crime: बिलासाठी अभियंत्याच्या कुटुंबावर हल्ला; कंत्राटदाराकडून मारहाण; डाॅक्टर पत्नीची सोनसाखळी हिसकावली

छत्रपती संभाजीनगर: चाळीस लाख रुपयांच्या सर्वेक्षणाच्या बिलाचा तिढा मिटविण्यासाठी थेट जलसंपदा विभागाच्या उपविभागीय अभियंत्याच्या घरापर्यंत पोचलेल्या कंत्राटदारासह तिघांनी अभियंत्यासह त्यांची डॉक्टर पत्नी, भाऊ आणि वडिलांना मारहाण केली. अभियंत्याच्या पत्नीचा मोबाइल हिसकावून तिच्या गळ्यातील सोनसाखळीही हिसकावली. हा प्रकार टिळकनगरातील निरंजन हाउसिंग सोसायटीत १८ सप्टेंबरच्या रात्री साडेनऊ ते पावणेअकराच्या दरम्यान घडला. याप्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. यात संदीप गोरे, आशिष वाघचौरे आणि अथर्व वाघचौरे अशी आरोपींची नावे आहेत. .अभियंत्याच्या डॉक्टर पत्नीने याप्रकरणी फिर्याद दिली. त्यानुसार, १८ सप्टेंबरला रात्री साडेनऊच्या सुमारास संदीप गोरे याने अभियंत्याला फोन करून गंगापूर उपसा सिंचन योजनेवरील सर्वेक्षणाचे ४० लाख रुपयांचे बिल परत देण्याची मागणी केली. बिलाचे पैसे परत न केल्यास घरी येऊन मारहाण करण्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्यामुळे घाबरलेल्या डॉक्टर पत्नीने भाऊ आणि वडिलांना घरी बोलावून घेतले. रात्री दहाच्या सुमारास अथर्व वाघचौरे व चालक कारमधून तेथे आले. .अभियंत्याने कारमध्ये येण्यास नकार दिल्यानंतर काही वेळात दुसऱ्या कारमधून आणखी व्यक्ती आले. संदीप गोरे याने अभियंत्याचा शर्ट पकडून बिलाचे पैसे परत करण्याची मागणी करीत शिवीगाळ व मारहाण केली. अभियंत्याला सोडविण्यासाठी गेलेल्या भाऊ व वडिलांनाही आशिष वाघचौरे, अथर्व वाघचौरे, जयदीप काजळे व चालकाने मारहाण केल्याचा आरोप आहे. .घटनेदरम्यान चित्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अभियंत्याच्या डॉक्टर पत्नीचा मोबाइल अथर्व वाघचौरे याने हिसकावून फेकून दिला. त्यानंतर त्यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावून हात पकडून विनयभंग केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. संदीप गोरे याने मारहाण करून अश्लील शिवीगाळ, तसेच धमकी दिल्याचाही आरोप केला आहे.दांपत्याने घटनेनंतर जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद केली होती. त्यानंतर डॉक्टर पत्नीने दिलेल्या सविस्तर फिर्यादीवरून कंत्राटदारासह संबंधितांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.