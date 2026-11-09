Cyber Fraud: शेअर बाजारातील नफ्याचे आमिष दाखवून ; ज्येष्ठाला १ कोटी ७ लाखांचा गंडा

छत्रपती संभाजीनगर : सायबर भामट्यांनी ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करीत, शेअर बाजारात भरघोस नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवित एका ७२ वर्षीय ज्येष्ठाला तब्बल १ कोटी ७ लाखांना गंडविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. .याप्रकरणी ७२ वर्षीय वृद्धाच्या तक्रारीनुसार, त्यांनी आर्थिक गरजांसाठी बचतीची रक्कम सुरक्षित ठिकाणी गुंतवण्याचे ठरवले होते. यादरम्यान ३० सप्टेंबरला समाजमाध्यमांवर शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीबाबतची एक जाहिरात त्यांना दिसली. त्यावरील मोबाइल क्रमांकावर त्यांनी संपर्क साधला. .तेव्हा दिव्या अय्यर नावाची महिला आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी त्यांचा विश्वास संपादन करित, त्यांना सिग्नल व अन्य एक ॲप डाउनलोड करायला सांगितले. या ॲपवर प्रारंभी त्यांना त्यांचा नफा सुमारे साडेपाच कोटी रुपये असल्याचे दाखविण्यात आले. पैसे काढण्यासाठी विविध करांच्या नावाखाली (टॅक्स, कमिशन) आरटीजीएस आणि नेट बँकिंगद्वारे पैसे उकळण्यात आले. .एवढी रक्कम भरणे शक्य नसल्याने दिव्याने २५ लाख रुपये द्या. तेवढ्यात रक्कम काढून देण्यासाठी कंपनीकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार त्यांनी ते पैसे त्यांच्या खात्यावर दिले सुद्धा; परंतु वृद्धाला ॲपमधील रक्कम काढता आली नाही. त्यानंतर दिव्याने पुन्हा पूर्ण रक्कम भरावी लागेल, असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.