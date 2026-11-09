छत्रपती संभाजीनगर

Cyber Fraud: शेअर बाजारातील नफ्याचे आमिष दाखवून ; ज्येष्ठाला १ कोटी ७ लाखांचा गंडा

Chhatrapati Sambhajinagar Cyber Fraud : शेअर बाजारात भरघोस नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सायबर भामट्यांनी ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची १ कोटी ७ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
A 72-year-old man reports losing Rs 1.07 crore in an alleged online share market investment scam.

A 72-year-old man reports losing Rs 1.07 crore in an alleged online share market investment scam.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : सायबर भामट्यांनी ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करीत, शेअर बाजारात भरघोस नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवित एका ७२ वर्षीय ज्येष्ठाला तब्बल १ कोटी ७ लाखांना गंडविल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला.

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