Fodder Shortage: सध्याचा चारा पुरणार फेब्रुवारी अखेरपर्यंत;जिल्ह्यात २७ टक्के पावसाची तूट; खरिपाचे उत्पन्न घटणार

छत्रपती संभाजीनगर, : पावसाने मोठा खंड दिल्यामुळे खरीप पिकांचे उत्पादन घटण्याची चिन्हे, विहिरींच्या पाणीपातळीत घट आणि जनावरांच्या चाऱ्याची संभाव्य टंचाई अशा तिहेरी संकटाच्या उंबरठ्यावर जिल्हा उभा आहे. जिल्ह्यात पावसाची २६ ते २७ टक्के तूट असून, उपलब्ध चारा जेमतेम फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पुरण्याचा अंदाज आहे..त्यामुळे आतापासूनच चारा, पाणी आणि पशुधन व्यवस्थापनाचे नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती, जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत, सीईओ मिन्नू पी.एम. यांनी संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी विभागांनी समन्वयाने दुष्काळपूर्व उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले..कमी पावसामुळे मका, कापसाचे उत्पन्न घटण्याची शक्यता असतानाच, उपलब्ध चारा फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पुरण्याचा अंदाज आहे. यापुढेही परतीच्या पावसाची स्थिती सुधारली नाही, तर चारा टंचाईचे मोठे संकट निर्माण होऊ शकते, असे सांगत सीईओ मिन्नू पी.एम. यांनी दुष्काळपूर्व तयारी, चारा उत्पादन, पाणी व्यवस्थापन, बाधित शेतकऱ्यांना मदत यासाठी विभागांनी समन्वयाने नियोजन करण्याची गरज व्यक्त केली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.