छत्रपती संभाजीनगर

Fodder Shortage: सध्याचा चारा पुरणार फेब्रुवारी अखेरपर्यंत;जिल्ह्यात २७ टक्के पावसाची तूट; खरिपाचे उत्पन्न घटणार

Chhatrapati Sambhajinagar Drought, Fodder Shortage, Rain Deficit : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पावसाची २६ ते २७ टक्के तूट असल्याने खरीप उत्पादन घटण्याची आणि चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Rain deficit in Chhatrapati Sambhajinagar raises concerns over kharif crop yields, water availability and fodder supply for livestock.

Rain deficit in Chhatrapati Sambhajinagar raises concerns over kharif crop yields, water availability and fodder supply for livestock.

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सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर, : पावसाने मोठा खंड दिल्यामुळे खरीप पिकांचे उत्पादन घटण्याची चिन्हे, विहिरींच्या पाणीपातळीत घट आणि जनावरांच्या चाऱ्याची संभाव्य टंचाई अशा तिहेरी संकटाच्या उंबरठ्यावर जिल्हा उभा आहे. जिल्ह्यात पावसाची २६ ते २७ टक्के तूट असून, उपलब्ध चारा जेमतेम फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पुरण्याचा अंदाज आहे.

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