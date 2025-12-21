छत्रपती संभाजीनगर

Success Story: ईशान पाटील झाला भारतीय सैन्य दलात लेफ्टनंट; संघर्ष, जिद्द आणि यश, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत स्वप्नपूर्ती

Indian Army Lieutenant: छत्रपती संभाजीनगरच्या ईशान पाटीलने कठीण प्रशिक्षण पूर्ण करत भारतीय लष्करात लेफ्टनंट म्हणून स्वप्नपूर्ती केली. एनडीए आणि आयएमएतील चार वर्षांच्या मेहनतीनंतर त्याचा सैन्य अधिकारी होण्याचा प्रवास यशस्वी ठरला.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : परिस्थिती प्रतिकूल होती, तरी जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीने शहरातील ईशान महेश पाटीलने स्वप्नपूर्ती केली. चार वर्षांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करून तो भारतीय लष्करात लेफ्टनंट झाला.

