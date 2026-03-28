Chhatrapati Sambhajinagar: सोळा लाखांचे दागिने घेऊन कारागीर पसार ; दोन सराफांसह घरमालकाला चुना

छत्रपती संभाजीनगर: गेल्या १३ वर्षांपासून शहरात सराफा दुकानदारांचे दागिने घडवत असल्याने दोन सराफांसह घरमालकाने सोने घडविण्यासाठी कारागिराकडे दिले. परंतु, दागिने तयार करण्याऐवजी कारागीर १६ लाखांचे सोने घेऊन पसार झाला. .ही घटना २० सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान जुनाबाजार परिसरात घडली. याबाबत सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. मेघनाथ बिमल रॉय (वय ४१, रा. जुनाबाजार, मूळ रा. द्वारभासिनी जानताला, पांडुवा, हुलगी, पश्चिम बंगाल) असे त्या कारागिराचे नाव आहे..याप्रकरणी अब्दुल लतीफ अब्दुल कादर (वय ४८, रा. जुनाबाजार) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार, आरोपी रॉय हा त्यांच्या मालकीच्या फ्लॅटमध्ये कुटुंबासह किरायाने राहत होता. कसारी बाजारात त्याचे दागिने बनविण्याचे दुकानही होते. २० सप्टेंबर २०२५ला तक्रारदारांनी ६० ग्रॅम वजनाचे सोने (कडा व अंगठी) नेकलेस बनवण्यासाठी रॉय याच्याकडे दिले..दिवाळीच्या कामाचा बहाणा करत त्याने वेळ मागितला; मात्र त्यानंतरही त्याने सतत टाळाटाळ केली. ३१ ऑक्टोबरला त्यांनी मेघनाथकडे चौकशी केली. सायंकाळी दागिने देतो, असे सांगितले. त्यानंतर कादर हे कुटुंबासह एका समारंभातून रात्री उशिरा घरी परतले.मेघनाथला फोन केला, तो बंद असल्याने त्याचे घर गाठले. तेव्हा त्याने घर सोडून धूम ठोकल्याचे समोर आले. वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अब्दुल लतीफ यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. तपास उपनिरीक्षक संजय राठोड करीत आहेत..रॉयने नेले ११६ ग्रॅम सोनेउदय त्रिबंकराव सराफ यांचे सुमारे ५९.५ ग्रॅम सोने, के.एम. गोल्ड येथील व्यापाऱ्याकडूनही झुमके व वाट्यांसाठी एकूण ५७ ग्रॅमपेक्षा अधिक सोने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्व मिळून सुमारे १६ लाख ८ हजार रुपयांचे सोने घेऊन रॉय पसार झाला.