Chh. Sambhajinagar: भरधाव कारने दुचाकीला उडवले, एक तरुण ठार; चिकलठाण्यात जालना रोडवर पहाटे ‘हिट ॲण्ड रन’, अपघातात तिघे जखमी

छत्रपती संभाजीनगर : एकाच मोटारसायकलवर बसून निघालेल्या चौघा तरुणांना एका काळ्या रंगाच्या सुसाट कारने उडवल्याने एका तरुणाचा मृत्यू झाला तर तिघे तरुण जखमी झाले. हिट ॲण्ड रनची ही घटना सोमवारी (ता. २५) पहाटे अडीचच्या सुमारास घडली..केंब्रिज ते चिकलठाणा रस्त्यावर हिनानगर येथे ही घटना घडली. याप्रकरणी अज्ञात वाहनचालकावर एमआयडीसी सिडको ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रणव सचिन उपाध्ये (२२, रा. सुंदरवाडी, झाल्टा) असे मृताचे नाव असून प्रथमेश उपाध्ये, सचिन पाटील आणि पार्थ कुलकर्णी हे तिघे जखमी आहेत. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रणव, प्रथमेश, सचिन आणि पार्थ हे चौघे एका दुचाकीवरून (एमएच २०, बीई ५३१४) सुंदरवाडीकडून सिडको बसस्थानकाकडे जात होते. प्रणव दुचाकी चालवित होता. त्याचवेळी काळ्या रंगाच्या एका कारने त्यांना उडविले. ही धडक एवढी भयंकर होती, की दुचाकीवरील चौघेही रस्त्याच्या बाजूला फेकले गेले. त्यात प्रणवसह चौघेही गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर वाहनचालक पसार झाला..पहाटे अडीच वाजता हा अपघात झाला. त्यामुळे जखमींना वेळेत मदत मिळाली नाही. चिकलठाणा पोलिस ठाण्यातील अंमलदार विक्रम जाधव आणि अमोल जाधव यांना अपघाताची माहिती मिळाली. त्यांनी हद्दीचा विचार न करता घटनास्थळावरून १०८ क्रमांकावर फोन करून रुग्णवाहिका बोलावून घेतली. .Pune Colleges: महाविद्यालयांमध्ये आता 'आपले सेवा केंद्र'; विद्यार्थ्यांना मिळणार विविध दाखले.जखमींना घाटीत दाखल केले. त्यानंतर एमआयडीसी सिडको पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. चारही जखमींना घाटीत दाखल केले असता उपचारादरम्यान प्रणव सचिन उपाध्ये याचा मृत्यू झाला. प्रथमेश उपाध्ये, सचिन पाटील आणि पार्थ कुलकर्णी यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी एमआयडीसी सिडको ठाण्यात गुन्हा नोंद केला. तपास पोहेकाॅ. अरविंद मेणे करीत आहेत.