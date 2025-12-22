हृदयद्रावक! भीषण अपघातात मामा-भाचीनंतर सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या पोटातील बाळाचाही मृत्यू; कुटुंब अक्षरशः उद्ध्वस्त

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील मोंढा नाका उड्डाणपुलावर शनिवारी मध्यरात्री झालेल्या भीषण अपघाताने एका कुटुंबाचं आयुष्य अक्षरशः उद्ध्वस्त (Chhatrapati Sambhajinagar Accident) झालं. या दुर्घटनेत मामा आणि पाच वर्षांच्या चिमुकल्या भाचीचा मृत्यू झाल्यानंतर आता सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या पोटातील बाळाचाही मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक माहिती समोर आली आहे. .त्यामुळे या अपघातातील मृतांची संख्या तीनवर पोहोचली असून परिसरात शोककळा पसरली आहे. हिंगोली येथील रहिवासी अब्दुल अबित मुजीब हा एमजीएममध्ये बीटेकचे शिक्षण घेत आहे. शनिवारी रात्री तो आपल्या नातेवाइकांसह जयभवानीनगर येथे जेवणासाठी गेला होता..जेवण आटोपून सर्वजण सिटर रिक्षाने घरी परतत असताना मध्यरात्री सुमारे बारा वाजण्याच्या सुमारास मोंढा नाका पुलावर भरधाव कारने रिक्षाला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. धडकेचा वेग इतका प्रचंड होता, की अख्तर रज्जा रिक्षातून फेकले जाऊन थेट पुलाखाली कोसळले, तर पाच वर्षांची जोहरा जागीच मृत्युमुखी पडली..Kolhapur Road Accident : कारखान्यातील ड्युटी संपवून परतताना काळाचा घाला; कारच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार, मित्र गंभीर जखमी.या अपघातात अलिझा ही सात महिन्यांची गर्भवती महिला गंभीर जखमी झाली. तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तिच्या पोटातील बाळाचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. अलिझाची प्रकृती सध्या अत्यवस्थ असून ती मृत्यूशी झुंज देत असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे..जन्म घेण्याआधीच बाळाचा जीव गेल्याने संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अपघातानंतर कारचालक कश्यप पटेल घटनास्थळावरून फरार झाला होता. मात्र, जवाहरनगर पोलिसांनी त्याला अटक केली असून न्यायालयाने त्याला २३ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, मामा-भाचीसह गर्भातील बाळाचाही जीव गेल्याने या अपघाताने केवळ तीन जीवच नाही, तर अनेक स्वप्नेही हिरावून घेतली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.