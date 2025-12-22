छत्रपती संभाजीनगर

हृदयद्रावक! भीषण अपघातात मामा-भाचीनंतर सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या पोटातील बाळाचाही मृत्यू; कुटुंब अक्षरशः उद्ध्वस्त

Mondha Naka Bridge Crash : मोंढा नाका उड्डाणपुलावरील भीषण अपघातात मामा, पाच वर्षांची भाची आणि गर्भातील बाळाचा मृत्यू झाला; गर्भवती महिलेची प्रकृती गंभीर आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील मोंढा नाका उड्डाणपुलावर शनिवारी मध्यरात्री झालेल्या भीषण अपघाताने एका कुटुंबाचं आयुष्य अक्षरशः उद्ध्वस्त (Chhatrapati Sambhajinagar Accident) झालं. या दुर्घटनेत मामा आणि पाच वर्षांच्या चिमुकल्या भाचीचा मृत्यू झाल्यानंतर आता सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या पोटातील बाळाचाही मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक माहिती समोर आली आहे.

